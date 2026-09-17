Військовий радник Трампа закликав готуватися до бойових дій на орбіті Місяця

Збройним силам США слід адаптуватися вже зараз, щоб бути "готовими битися, вистояти та перемогти… від морського дна до навколомісячного простору".

З такою заявою виступив генерал Ден Кейн, голова Об’єднаного комітету начальників штабів, перед військовослужбовцями та представниками галузі на конференції, присвяченій питанням авіації, космосу та кіберпростору (Air, Space and Cyber ​​Conference), повідомляє AP.

Головний військовий радник президента Дональда Трампа фактично вказав на новий рубіж ведення війни не лише на Землі, а й на Місяці.

У свою чергу, голова Командування бойових сил Космічних сил США Грегорі Ганьон переконаний, що людство просувається все далі в космос, і завдання Космічних сил, створених Трампом у 2019 році, — забезпечити готовність до захисту інтересів США.

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Він запевняє, що Космічні сили США "продовжуватимуть здійснювати безпечні та відповідальні операції у космічному просторі в усіх його сферах".

Протягом наступних п’яти років планується подвоїти чисельність Космічних сил — приблизно до 25 тисяч військовослужбовців, — причому близько двох третин цього приросту припадатиме на Командування бойових сил.

"Ми маємо військовий потенціал, оскільки готуємося до захисту країни. Наявність цього потенціалу необхідна для забезпечення стримування", — підкреслив Ганьон.

Ці заяви пролунали незабаром після того, як кілька днів тому міністр ВПС Трой Мейнк повідомив, що США розгорнули "засоби контролю космічного простору, здатні діяти на орбіті".

При цьому розміщення наступальної орбітальної зброї суперечить давнім міжнародним угодам та домовленостям, згідно з якими космос має використовуватися виключно в мирних цілях і залишатися демілітаризованою зоною.

На своє виправдання Космічні сили заявляють, що потенційні супротивники США можуть спробувати перетворити космос на поле бою. Зокрема, найбільші побоювання з цього приводу у американців викликають Росія та Китай.

У 2024 році Китай сформував власні військові космічні війська, поклавши на них завдання щодо нарощування потенціалу для реагування на кризові ситуації в космосі.

У КНР негативно відреагували на плани США розмістити наступальну зброю в космосі.

Нагадаємо, як Україна планує захищатися з орбіти.

Також повідомлялося, що відомо про Космічні війська США.