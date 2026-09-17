Военный советник Трампа призвал готовиться к боевым действиям на орбите Луны

Вооруженным силам США следует адаптироваться уже сейчас, чтобы быть "готовыми сражаться, выстоять и победить... от морского дна до окололунного пространства".

С таким заявление выступил генерал Дэн Кейн, председатель Объединенного комитета начальников штабов, перед военнослужащими и представителями отрасли на конференции, посвященной вопросам авиации, космоса и киберпространства (Air, Space and Cyber ​​Conference), сообщает AP.

Главный военный советник президента Дональда Трампа фактически указал на новый рубеж ведения войны не только на Земле, но и на Луне.

В свою очередь глава Командования боевых сил Космических сил США Грегори Ганьон уверен, что человечество продвигается все дальше в космос, и задача Космических сил, созданных Трампом в 2019 году, — обеспечить готовность к защите интересов США.

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Он уверяет, что Космические силы США "продолжат осуществлять безопасные и ответственные операции в космическом пространстве во всех его областях".

В течение следующих пяти лет планируется удвоить численность Космических сил — примерно до 25 тысяч военнослужащих, — причем около двух третей этого прироста придется на Командование боевых сил.

"Мы обладаем военным потенциалом, поскольку готовимся к защите страны Наличие этого потенциала необходимо для обеспечения сдерживания"", — подчеркнул Ганьон.

Эти заявления прозвучали вскоре после того, как несколько дней назад министр ВВС Трой Мейнк сообщил, что США развернули "средства контроля космического пространства, способные действовать на орбите".

При этом размещение наступательного орбитального оружия противоречит давним международным соглашениям и договоренностям, согласно которым космос должен использоваться исключительно в мирных целях и оставаться демилитаризованной зоной.

В свое оправдание Космические силы заявляют, что потенциальные противники США могут попытаться превратить космос в поле боя. В частности, наибольшие опасения в этом отношения вызывают у американцев Россия и Китай.

В 2024 году Китай сформировал собственные военные космические войска, возложив на них задачу по наращиванию потенциала для реагирования на кризисные ситуации в космосе.

В КНР на планы США разместить наступательное оружие в космосе отреагировали негативно.

Напомним, как Украина планирует защищаться с орбиты.

Также сообщалось, что известно о Космических войсках США.