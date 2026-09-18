РФ знайшла дешеву заміну "Іскандерам" для ударів по Україні: що відомо про ракети RM48U

Росія масовано запускає по Україні перероблені навчальні ракети RM48U, щоб виснажувати системи ППО та зберігати дорогі "Іскандери".

Російські війська почали масово застосовувати для ударів по Україні ракети RM48U, щоб не витрачати запаси дорожчих і точніших балістичних ракет. Ці ракети спочатку розроблялися як навчальні мішені для розрахунків ППО, а тепер їх запускають із комплексів С-400 по наземних цілях. Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані українських правоохоронців, військової розвідки та військових аналітиків.

За даними, які проаналізувало Reuters, військові аналітики Офісу Генерального прокурора України зафіксували у липні та перші вісім днів серпня 228 російських балістичних і гіперзвукових ударів. Понад половину з них — 123 — становили пуски ракет RM48U: 87 у липні та ще 36 у перші вісім днів серпня. Водночас кількість застосованих "Іскандерів" у липні зменшилася до 38 проти понад 100 у червні.

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Таким чином, у липні та на початку серпня Росія застосувала щонайменше 123 RM48U із 228 зафіксованих балістичних і гіперзвукових ракет. Це понад половина загальної кількості.

Як пояснює Сідхарт Каушал, старший науковий співробітник британського Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI), нова тактика дозволяє РФ берегти потужніші ракети, зокрема "Іскандери", KN-23 та "Циркони", і водночас створювати навантаження на українську ППО.

"Їхнє використання дозволяє росіянам берегти більш потужні ракети — "Іскандери", а також KN-23 і "Циркони" — на зиму, коли вони захочуть особливо активно використовувати свій арсенал балістичних ракет", — сказав Каушал.

Водночас Reuters зазначає, що це є оцінкою експерта щодо можливого призначення такої тактики, а не офіційно підтвердженою заявою російського командування.

Що таке RM48U

RM48U (від російського "ракета-мішень") — це російська ракета, яка початково розроблялася для імітації повітряних цілей під час тренувань розрахунків ППО. Втім, російські війська її модифікували і тепер масово застосовують для ударів по наземних об’єктах в Україні. Пуски здійснюються із зенітно-ракетних комплексів С-400. Ракета рухається по балістичній траєкторії на високій швидкості, що робить її складною ціллю для збиття українською ПВО.

За даними української прокуратури та ГУР, RM48U значно поступається комплексам "Іскандер" у точності та потужності. Середнє відхилення ракети становить близько 300 метрів. Проте вона оснащена 115-кілограмовою осколковою бойовою частиною, яка підривається в повітрі й накриває уламками велику площу.

Удар по Квітневому: загинули вісім людей

Українські слідчі пов'язали кілька ударів із застосуванням RM48U. Один із них — атака на залізничну станцію у Квітневому Броварського району Київської області 5 серпня, коли загинуло вісім людей.

За даними українських прокурорів, саме RM48U влучила в район залізничної платформи, де перебували пасажири. Слідчі дійшли такого висновку після аналізу вирви біля залізничної колії, уламків ракети, пошкоджень платформи, дерев та тіл загиблих.

Reuters водночас наголосив, що не зміг незалежно перевірити висновки українських слідчих.

Супутникові знімки Planet Labs, які отримало Reuters, показали пошкоджений складський комплекс неподалік залізничної станції. На зображеннях також видно два стовпи диму після удару.

Очільник Броварської районної військової адміністрації Володимир Бігун розповів Reuters, що удар по залізничній платформі стався невдовзі після опівночі. За його словами, паралельно російські ракети влучили в логістичні об'єкти району.

Росія має значний запас RM48U

Reuters із посиланням на оцінку американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначає, що Росія може мати близько 400 RM48U проти приблизно 100 доступних "Іскандерів".

Виробництво ракет RM48U Фото: Скриншот

За даними української розвідки, РФ також має менші запаси балістичних ракет KN-23 та KN-24, а також гіперзвукових "Цирконів" і "Кинджалів".

За оцінкою Каушала, Росія виробляє близько 750 "Іскандерів" на рік, однак виробництво обмежене, зокрема через доступність твердопаливних ракетних двигунів.

Водночас українська розвідка повідомила Reuters, що РФ планує більш ніж удвічі збільшити виробництво RM48U — до 480 ракет у 2026 році проти 200 у 2025-му.

Росія може використовувати RM48U для навантаження на українську ППО

Ще один аспект ситуації — стан української протиракетної оборони. Reuters пише, що Україна практично вичерпала запаси американських Patriot, які є єдиними системами на озброєнні країни, здатними перехоплювати російські балістичні ракети.

Через це масовані пуски RM48U створюють додаткове навантаження на систему перехоплення. За оцінкою Каушала, Росія може використовувати ці ракети для ураження менш важливих цілей і водночас змушувати Україну витрачати обмежений запас дорогих ракет-перехоплювачів.

Водночас Росія зберігає інші типи балістичного озброєння для майбутніх ударів.

Міністерство оборони РФ не відповіло Reuters на запити щодо використання RM48U в Україні. Російська сторона традиційно заявляє, що завдає ударів лише по військовій інфраструктурі. Щодо атаки 5 серпня російське Міноборони заявляло про удар по логістичному центру в Броварському районі, де нібито зберігали компоненти для безпілотників.

Таким чином, Reuters фіксує зміну підходу Росії до використання ракетного арсеналу: Москва почала широко застосовувати RM48U, які створювалися як навчальні мішені для ППО. Українські дані свідчать про різке збільшення кількості таких пусків улітку, а експерти пов'язують їх використання як із завданням ударів по цілях, так і з необхідністю створювати додаткове навантаження на українську протиракетну оборону.

Нагадаємо, напередодні народний депутат та секретар Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що Україна найближчої зими не матиме власної повноцінної системи для перехоплення балістичних ракет і продовжить залежати від допомоги партнерів. За його словами, створення такої спроможності потребує часу, тому очікувати її появи найближчими місяцями не варто.

"Протибалістична — це не найближча перспектива, це факт. Давайте не будемо обманювати", — наголосив нардеп.

Також ми писали, що нещодавно німецька ВМС провела секретне випробування ізраїльської балістичної ракети LORA у Північній Атлантиці. Пуск здійснили з німецького фрегата в районі між Ірландією та Ісландією, після чого Берлін оголосив про намір просувати закупівлю цієї системи.