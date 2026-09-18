Россия нашла дешевую замену "Искандерам" для ударов по Украине: что известно о ракетах RM48U

Россия массированно запускает по Украине модифицированные учебные ракеты RM48U, чтобы изнурить системы ПВО и сберечь дорогостоящие "Искандеры".

Российские войска начали массово применять для нанесения ударов по Украине ракеты RM48U, чтобы не расходовать запасы более дорогих и точных баллистических ракет. Эти ракеты изначально разрабатывались как учебные мишени для расчетов ПВО, а теперь их запускают с комплексов С-400 по наземным целям. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные украинских правоохранительных органов, военной разведки и военных аналитиков.

Согласно данным, проанализированным агентством Reuters, военные аналитики Генеральной прокуратуры Украины зафиксировали в июле и в первые восемь дней августа 228 российских баллистических и гиперзвуковых ударов. Более половины из них — 123 — составили пуски ракет RM48U: 87 в июле и еще 36 в первые восемь дней августа. В то же время количество задействованных "Искандеров" в июле сократилось до 38 против более 100 в июне.

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Таким образом, в июле и в начале августа Россия применила не менее 123 ракет RM48U из 228 зафиксированных баллистических и гиперзвуковых ракет. Это более половины от общего числа.

Как объясняет Сидхарт Каушал, старший научный сотрудник британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), новая тактика позволяет РФ беречь более мощные ракеты, в частности "Искандеры", KN-23 и "Цирконы", и в то же время создавать нагрузку на украинскую ПВО.

"Их использование позволяет россиянам сохранить более мощные ракеты — "Искандеры", а также KN-23 и "Цирконы" — на зиму, когда они захотят особенно активно задействовать свой арсенал баллистических ракет", — сказал Каушал.

В то же время Reuters отмечает, что это оценка эксперта относительно возможного применения такой тактики, а не официально подтвержденное заявление российского командования.

Что такое RM48U

RM48U (от русского "ракета-мишень") — это российская ракета, которая изначально разрабатывалась для имитации воздушных целей во время тренировок расчётов ПВО. Однако российские войска модифицировали её и теперь массово применяют для нанесения ударов по наземным объектам в Украине. Пуски осуществляются с зенитно-ракетных комплексов С-400. Ракета движется по баллистической траектории на высокой скорости, что делает её сложной целью для сбивания украинской ПВО.

По данным украинской прокуратуры и ГУР, RM48U значительно уступает комплексам "Искандер" по точности и мощности. Среднее отклонение ракеты составляет около 300 метров. Однако она оснащена 115-килограммовой осколочной боевой частью, которая взрывается в воздухе и охватывает осколками большую площадь.

Удар по Квитневому: погибли восемь человек

Украинские следователи установили связь между несколькими нападениями и применением RM48U. Одно из них — нападение на железнодорожную станцию в Квитневом Броварского района Киевской области 5 августа, в результате которого погибли восемь человек.

По данным украинских прокуроров, именно ракета RM48U попала в район железнодорожной платформы, где находились пассажиры. Следователи пришли к такому выводу после анализа воронки возле железнодорожного путя, обломков ракеты, повреждений платформы, деревьев и тел погибших.

В то же время агентство Reuters подчеркнуло, что не смогло независимо проверить выводы украинских следователей.

Спутниковые снимки Planet Labs, полученные агентством Reuters, показали поврежденный складской комплекс недалеко от железнодорожной станции. На снимках также видны две столбы дыма после удара.

Глава Броварской районной военной администрации Владимир Бигун сообщил Reuters, что удар по железнодорожной платформе был нанесен вскоре после полуночи. По его словам, одновременно российские ракеты поразили логистические объекты района.

У России имеется значительный запас RM48U

Агентство Reuters со ссылкой на оценку американского Института изучения войны (ISW) отмечает, что у России может быть около 400 ракет RM48U против примерно 100 имеющихся "Искандеров".

Производство ракет RM48U Фото: Скриншот

По данным украинской разведки, у РФ также имеются небольшие запасы баллистических ракет KN-23 и KN-24, а также гиперзвуковых ракет "Цирконов" и "Кинжалов".

По оценке Каушала, Россия производит около 750 "Искандеров" в год, однако объемы производства ограничены, в частности из-за доступности твердотопливных ракетных двигателей.

В то же время украинская разведка сообщила агентству Reuters, что Россия планирует более чем вдвое увеличить производство RM48U — до 480 ракет в 2026 году по сравнению с 200 в 2025-м.

Россия может использовать RM48U для нанесения ударов по украинской ПВО

Еще один аспект ситуации — состояние украинной противоракетной обороны. Reuters сообщает, что Украина практически исчерпала запасы американских систем "Патриот", которые являются единственными системами на вооружении страны, способными перехватывать российские баллистические ракеты.

Поэтому массированные запуски RM48U создают дополнительную нагрузку на систему перехвата. По оценке Каушала, Россия может использовать эти ракеты для поражения менее важных целей и одновременно вынуждать Украину расходовать ограниченный запас дорогостоящих ракет-перехватчиков.

В то же время Россия сохраняет другие типы баллистического вооружения для будущих ударов.

Министерство обороны РФ не ответило агентству Reuters на запросы об использовании RM48U в Украине. Российская сторона традиционно заявляет, что наносит удары исключительно по военной инфраструктуре. Что касается атаки 5 августа, российское Минобороны заявляло о нанесении удара по логистическому центру в Броварском районе, где якобы хранились компоненты для беспилотников.

Таким образом, Reuters отмечает изменение подхода России к использованию ракетного арсенала: Москва начала широко применять ракеты RM48U, которые изначально создавались как учебные мишени для ПВО. Украинские данные свидетельствуют о резком увеличении количества таких запусков летом, а эксперты связывают их использование как с нанесением ударов по целям, так и с необходимостью создавать дополнительную нагрузку на украинскую противоракетную оборону.

Напомним, накануне народный депутат и секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что этой зимой Украина не будет иметь собственной полноценной системы перехвата баллистических ракет и продолжит зависеть от помощи партнеров. По его словам, создание такого потенциала требует времени, поэтому ожидать его появления в ближайшие месяцы не стоит.

"Противоракетная оборона — это не ближайшая перспектива, это факт. Давайте не будем обманывать", — подчеркнул народный депутат.

Также мы писали, что недавно ВМС Германии провели секретные испытания израильской баллистической ракеты LORA в Северной Атлантике. Запуск осуществили с немецкого фрегата в районе между Ирландией и Исландией, после чего Берлин объявил о намерении продвигать закупку этой системы.