США втратили велику партію "секретних деталих" до F-35 в Гонконгу: Пентагон підозрює "слід" КНР

Секретні компоненти винищувачів F-35, які прямували з Австралії до США для ремонту, несподівано перенаправили до Гонконгу, після чого частина обладнання зникла. Інцидент уже привернув увагу Конгресу США через ризик потрапляння чутливих технологій до рук Китаю.

Вантаж змінив маршрут під час проходження через Тихий океан, а до Гонконгу його доставила компанія-посередник, а в той же час Пентагон підтвердив, що деякі компоненти F-35 наразі відсутні. Про це пише Politico.

Наразі американські посадовці досі не встановили, чому вантаж перенаправили та хто контролює деталі. Представники Держдепартаменту та Пентагону вперше поінформували законодавців про проблему ще в червні, а найближчими тижнями очікуються нові зустрічі.

Низка "секретних деталей" зникла під час перевезення Фото: U.S. Air Force

Особливе занепокоєння викликає те, що серед зниклого обладнання був ліхтар кабіни F-35. Цей компонент не просто захищає кабіну пілота, а й містить елементи технології малопомітності, доступ до яких мають США та їхні союзники.

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Ліхтар являє собою прозорий купол над кабіною, вкритий спеціальним радіопоглинальним матеріалом. Він допомагає зменшувати помітність літака для радарів, тому отримання справжнього компонента потенційним противником могло б становити окремий інтерес для вивчення технології.

США намагаються повернути компоненти

У Спільному офісі програми F-35 заявили, що Пентагон знає про проблему з транспортуванням непридатних до експлуатації компонентів Lightning II. Американські військові працюють над поверненням обладнання, паралельно розслідуючи обставини інциденту та перевіряючи заходи захисту логістичного ланцюга.

Ситуацію ускладнює те, що міжнародна система постачання F-35 значною мірою спирається на спільний запас деталей, яким управляють за участю Lockheed Martin і комерційних логістичних компаній. За даними Рахункової палати США, лише за п'ять років до 2023-го з міжнародного пулу зникло понад 1 млн запасних частин для F-35.

Для Вашингтона особливо чутливим є сам факт появи компонентів F-35 у Гонконзі, який перебуває під контролем Пекіна. Американські фахівці побоюються, що якщо технологічно важливі деталі потраплять до китайської сторони, їх можуть використати для вивчення або вдосконалення вже отриманої інформації про американську програму винищувачів.

Раніше Фокус повідомляв про те, як винищувач F-35 підірвав іранський Як-130. Після історичного удару бойовий літак Корпусу вартових ісламської революції загорівся та пішов "у піке".

Згодом стало відомо, що Іран міг підбити американський F-35. За попередніми даними, літак міг потрапити під вогонь з боку Ірану, що може стати першим подібним випадком у цій війні.