США потеряли в Гонконге крупную партию "секретных деталей" для F-35: Пентагон подозревает "причастность" КНР

Секретные компоненты истребителей F-35, которые направлялись из Австралии в США на ремонт, неожиданно были перенаправлены в Гонконг, после чего часть оборудования исчезла. Этот инцидент уже привлек внимание Конгресса США из-за риска попадания конфиденциальных технологий в руки Китая.

Груз изменил маршрут при пересечении Тихого океана, а в Гонконг его доставила посредническая компания; в то же время Пентагон подтвердил, что некоторые компоненты F-35 в настоящее время отсутствуют. Об этом пишет Politico.

На данный момент американские чиновники до сих пор не выяснили, почему груз был перенаправлен и кто контролирует детали. Представители Госдепартамента и Пентагона впервые проинформировали законодателей об этой проблеме ещё в июне, а в ближайшие недели ожидаются новые встречи.

Ряд "секретных деталей" пропал во время перевозки Фото: U.S. Air Force

Особое беспокойство вызывает тот факт, что среди пропавшего оборудования находился фонарь кабины F-35. Этот компонент не просто защищает кабину пилота, но и содержит элементы технологии малозаметности, доступ к которым имеют США и их союзники.

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Фонарь представляет собой прозрачный купол над кабиной, покрытый специальным радиопоглощающим материалом. Он помогает снизить заметность самолета для радаров, поэтому получение этого компонента потенциальным противником могло бы представлять особый интерес для изучения технологии.

США пытаются вернуть компоненты

В Совместном офисе программы F-35 заявили, что Пентагон осведомлен о проблеме с транспортировкой непригодных к эксплуатации компонентов Lightning II. Американские военные работают над возвратом оборудования, параллельно расследуя обстоятельства инцидента и проверяя меры защиты логистической цепочки.

Ситуацию осложняет то, что международная система поставок F-35 в значительной степени опирается на общий запас деталей, управлением которым занимаются Lockheed Martin и коммерческие логистические компании. По данным Счетной палаты США, всего за пять лет до 2023 года из международного пула исчезло более 1 млн запасных частей для F-35.

Для Вашингтона особенно чувствительным является сам факт появления компонентов F-35 в Гонконге, находящемся под контролем Пекина. Американские специалисты опасаются, что если технологически важные детали попадут к китайской стороне, их могут использовать для изучения или усовершенствования уже полученной информации об американской программе истребителей.

Ранее Фокус сообщал о том, как истребитель F-35 сбил иранский Як-130. После исторического удара боевой самолет Корпуса стражей исламской революции загорелся и пошел "в пике".

Впоследствии стало известно, что Иран, возможно, сбил американский F-35. По предварительным данным, самолет, возможно, попал под обстрел со стороны Ирана, что может стать первым подобным случаем в этой войне.