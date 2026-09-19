Росіяни вбили мати із дітьми під час атаки на Київщину, — КОВА

Повітряна тривога у Київській області триває майже добу. ЗС РФ атакували кілька районів області, трагедія сталась у Фастівському районі.

"Внаслідок ворожої атаки загинули мама та двоє маленьких дітей — дівчинка і хлопчик. Немає слів, які можуть передати біль цієї втрати… Ворог вкотре забирає життя мирних людей і руйнує цивільні об'єкти", — повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

ЗС РФ атакують цивільних у Київській області Фото: ДСНС

Також у Фастівському районі внаслідок атаки пошкоджено приватні житлові будинки та автомобіль. В одному з будинків виникла пожежа, її ліквідували.

У Вишгородському районі внаслідок ворожої атаки постраждали двоє людей — мати та дитина.

Постраждалі госпіталізовані до місцевої лікарні. Унаслідок атаки пошкоджено заклад освіти та автобус.

Видео дня

Раніше Ткаченко повідомляв, що ворог не припиняє атакувати Київщину ударними дронами. Вже було пошкоджено 9 цивільних об'єктів у чотирьох районах області: Обухівському — 3, Вишгородському — 1, Бориспільському — 2 та Бучанському — 3.

Найбільше постраждали складські приміщення — їх пошкоджено п'ять.

Росіяни атакували Київську область Фото: ДСНС

Також пошкоджені виробниче та гаражне приміщення, транспортні засоби і багатоквартирний будинок.

Нагадаємо, сьогодні росіяни атакували ТЦ у Дніпрі посеред білого дня.

Напередодні РФ вдарила реактивним БПЛА по адмінбудівлі в центрі Одеси вдень 18 вересня. Вона була порожня, але травм зазнали люди, які були поруч.