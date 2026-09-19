Росіяни вбили мати із дітьми під час атаки на Київщину, — КОВА
Повітряна тривога у Київській області триває майже добу. ЗС РФ атакували кілька районів області, трагедія сталась у Фастівському районі.
"Внаслідок ворожої атаки загинули мама та двоє маленьких дітей — дівчинка і хлопчик. Немає слів, які можуть передати біль цієї втрати… Ворог вкотре забирає життя мирних людей і руйнує цивільні об'єкти", — повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.
Також у Фастівському районі внаслідок атаки пошкоджено приватні житлові будинки та автомобіль. В одному з будинків виникла пожежа, її ліквідували.
У Вишгородському районі внаслідок ворожої атаки постраждали двоє людей — мати та дитина.
Постраждалі госпіталізовані до місцевої лікарні. Унаслідок атаки пошкоджено заклад освіти та автобус.
Раніше Ткаченко повідомляв, що ворог не припиняє атакувати Київщину ударними дронами. Вже було пошкоджено 9 цивільних об'єктів у чотирьох районах області: Обухівському — 3, Вишгородському — 1, Бориспільському — 2 та Бучанському — 3.
Найбільше постраждали складські приміщення — їх пошкоджено п'ять.
Також пошкоджені виробниче та гаражне приміщення, транспортні засоби і багатоквартирний будинок.
Нагадаємо, сьогодні росіяни атакували ТЦ у Дніпрі посеред білого дня.
Напередодні РФ вдарила реактивним БПЛА по адмінбудівлі в центрі Одеси вдень 18 вересня. Вона була порожня, але травм зазнали люди, які були поруч.