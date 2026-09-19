Россияне убили мать с детьми во время атаки на Киевскую область, — КОВА

Воздушная тревога в Киевской области продолжается уже почти сутки. Вооруженные силы РФ нанесли удары по нескольким районам области; трагедия произошла в Фастовском районе.

"В результате вражеской атаки погибли мама и двое маленьких детей — девочка и мальчик. Нет слов, которые могли бы передать боль этой утраты… Враг в очередной раз уносит жизни мирных людей и разрушает гражданские объекты", — сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

Вооруженные силы РФ нападают на мирных жителей в Киевской области Фото: ГСЧС

Кроме того, в Фастовском районе в результате атаки были повреждены частные жилые дома и автомобиль. В одном из домов возник пожар, который удалось потушить.

В Вышгородском районе в результате вражеской атаки пострадали два человека — мать и ребенок.

Пострадавшие госпитализированы в местную больницу. В результате нападения были повреждены учебное заведение и автобус.

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Ранее Ткаченко сообщал, что противник не прекращает атаковать Киевскую область ударными дронами. Уже были повреждены 9 гражданских объектов в четырёх районах области: Обуховском — 3, Вышгородском — 1, Бориспольском — 2 и Бучанском — 3.

Больше всего пострадали складские помещения — пять из них были повреждены.

Россияне атаковали Киевскую область Фото: ГСЧС

Также пострадали производственное и гаражное помещения, транспортные средства и многоквартирный дом.

Напомним, сегодня россияне атаковали торговый центр в Днепре средь бела дня.

Накануне РФ нанесла удар реактивным БПЛА по административному зданию в центре Одессы днём 18 сентября. Здание было пусто, но пострадали люди, находившиеся поблизости.