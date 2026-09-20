РФ атакувала виробництво на Київщині: місцеві "згадують" відео ексначальника ОВА (фото)

Вночі 20 вересня окупанти атакували підприємство в місті Боярка Фастівському районі Київської області. За повідомленнями місцевих мешканців, на початку липня це місце публічно показав тодішній начальник ОВА Микола Калашник.

Наразі на місці ураження БПЛА зафіксовано займання, а інформації про постраждалих не надходило. Про це повідомив чинний керівник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

У Фастівському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено підприємство. На території виникла пожежа. заявив керівник обласної військадміністрації

За його словами, наразі медики та рятувальники не отримували інформації щодо постраждалих осіб. Ткаченко додає, що на місці влучання працюють рятувальники ДСНС.

Начальник ОВА Ткаченко повідомляє про наслідки атаки Фото: скриншот

Місцеві повідомляють про атаку підприємства: ексклюзив Фокусу

Один з мешканців міста Боярка на умовах анонімності повідомив Фокусу, що під атакою перебувало місцеве підприємство. За словами чоловіка, колишній глава ОВА Микола Калашник, який нині перейшов на посаду Міністра з відновлення, перебував на цій території кілька місяців тому.

10 липня в Telegram-каналі Калашник виклав відео, де він приїхав на підприємство в Боярці, яке є "одним із лідерів українського виробництва металевих меблів". На кадрах посадовець перебував у виробничих приміщеннях відновленого підприємства після російського удару 2023 року, що практично повністю зруйнувало фірму.

Видео дня

"В місцевих чатах у соцмережах його [Калашника — ред.] згадують зараз "добрим словом". І прилетіло саме туди, де він знімав відео", — повідомив мешканець Боярки журналістам Фокусу.

Раніше Фокус повідомляв про те, як ЗС РФ атакували логістичний хаб на Київщині. Внаслідок атаки було знищено один з складів компанії Suziria Group, яка розвиває культуру турботи про домашніх улюбленців.

Згодом стало відомо, що росіяни вбили мати із дітьми під час атаки на Київщину. В Фастівському районі внаслідок атаки пошкоджено приватні житлові будинки та автомобіль.