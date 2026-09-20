РФ атаковала производство в Киевской области: местные жители "вспоминают" видео эксглавы ОВА (фото)

Ночью 20 сентября оккупанты атаковали предприятие в городе Боярка Фастовского района Киевской области. По сообщениям местных жителей, в начале июля это место публично показал тогдашний глава ОВА Николай Калашник.

В настоящее время на месте падения БПЛА зафиксировано возгорание, а информации о пострадавших не поступало. Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации (ОВА) Тимур Ткаченко.

В Фастовском районе в результате вражеской атаки было повреждено предприятие. На его территории возник пожар. заявил глава областной военной администрации

По его словам, на данный момент медики и спасатели не получали информации о пострадавших. Ткаченко добавляет, что на месте попадания работают спасатели ГСЧС.

Начальник ОВА Ткаченко сообщает о последствиях атаки Фото: скриншот

Местные жители сообщают о нападении на предприятие: эксклюзив Фокуса

Один из жителей города Боярка на условиях анонимности сообщил Фокуса, что под обстрелом оказалось местное предприятие. По словам мужчины, бывший глава ОВА Николай Калашник, который в настоящее время занял должность министра по восстановлению, находился на этой территории несколько месяцев назад.

Видео дня

10 июля в Telegram-канале Калашник опубликовал видео, на котором он прибыл на предприятие в Боярке, являющееся "одним из лидеров украинского производства металлической мебели". На кадрах чиновник находился в производственных помещениях восстановленного предприятия после российского удара 2023 года, который практически полностью разрушил фирму.

"В местных чатах в соцсетях о нём [Калашнике — ред.] сейчас отзываются "хорошим словом". И попало именно туда, где он снимал видео", — сообщил житель Боярки журналистам Фокуса.

Ранее Фокус сообщал о том, как Вооруженные силы РФ атаковали логистический хаб в Киевской области. В результате атаки был уничтожен один из складов компании Suziria Group, которая развивает культуру заботы о домашних питомцах.

Впоследствии стало известно, что россияне убили мать с детьми во время атаки на Киевскую область. В Фастовском районе в результате атаки были повреждены частные жилые дома и автомобиль.