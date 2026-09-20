Росіяни захопили смугу до 4 км на кордоні із Сумщиною: чи вдається їм просунутися далі

У Сумській області вздовж державного кордону України російські війська зайняли смугу глибиною від 2 до 4 кілометрів. Водночас усі спроби окупантів розширити цю контрольовану ділянку виявилися невдалими.

За словами речника Угруповання об'єднаних сил Віктора Трегубова, на цій ділянці Північно-Слобожанського напрямку ситуація залишається відносно стабільною, і наростити присутність чи просунутися далі вглиб української території противнику не вдається. Про це він повідомив в ефірі телемарафону 20 вересня.

Водночас на Великобурлуцькому напрямку фіксується активізація ворога, який розпочав тиск на позиції українських захисників.

Карта бойових дій у прикордонній зоні Сумської області Фото: Deep State

На Південно-Слобожанському напрямку російські війська дещо вичерпали свій наступальний потенціал наприкінці літа, однак усе одно не полишають спроб просуватися на південь, хоча їхні публічні заяви суттєво відрізняються від реальних здобутків на землі.

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Нагадаємо, Сили оборони України уразили нафтопереробний завод "Газпромнефть-Московский НПЗ" у районі Капотня російського міста Москва. На території заводу зафіксована масштабна пожежа. Було уражено установку первинної переробки АВТ-6, комплексну установку переробки нафти, а також установку ізомеризації.

Крім того, українські бійці звільнили села Дерилове та Шандриголове у Донецькій області, просунувшись на схід. Згідно з даними, за останній час від російських агресорів було звільнено понад 30 квадратних кілометрів.