Россияне захватили полосу до 4 км на границе с Сумской областью: удастся ли им продвинуться дальше

В Сумской области вдоль государственной границы Украины российские войска заняли полосу шириной от 2 до 4 километров. В то же время все попытки оккупантов расширить этот контролируемый участок оказались безуспешными.

По словам пресс-секретаря Группировки объединенных сил Виктора Трегубова, на этом участке Северо-Слобожанского направления ситуация остается относительно стабильной, и противнику не удается усилить свое присутствие или продвинуться дальше вглубь украинской территории. Об этом он сообщил в эфире телемарафона 20 сентября.

В то же время на Великобурлуцком направлении отмечается активизация действий противника, который начал оказывать давление на позиции украинских защитников.

Карта боевых действий в приграничной зоне Сумской области Фото: Deep State

На Южно-Слобожанском направлении российские войска к концу лета в некоторой степени исчерпали свой наступательный потенциал, однако по-прежнему не прекращают попыток продвигаться на юг, хотя их публичные заявления существенно отличаются от реальных достижений на местности.

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Напомним, Силы обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Газпромнефть-Московский НПЗ" в районе Капотни российского города Москва. На территории завода зафиксирован масштабный пожар. Были поражены установка первичной переработки АВТ-6, комплексная установка переработки нефти, а также установка изомеризации.

Кроме того, украинские бойцы освободили сёла Дерилово и Шандриголово в Донецкой области, продвинувшись на восток. Согласно данным, за последнее время от российских агрессоров было освобождено более 30 квадратных километров.