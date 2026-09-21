У Москві ТЕЦ укріплюють бетонними блоками від атак БПЛА: деталі (відео)

Московську ТЕЦ-8 на Волгоградському проспекті розпочали обгороджувати бетонними блоками для захисту від потенційних атак безпілотників. Монтаж робіт уже триває безпосередньо біля об'єкта.

За словами фахівців та аналітиків, подібні залізобетонні конструкції зазвичай слугують міцною основою для подальшого встановлення спеціальних антидронових сіток. Це має зменшити ризики ураження критичної інфраструктури російської столиці у разі нових ударів БПЛА. Про початок робіт повідомили очевидці місцевому виданню ASTRA.

Як йдеться у повідомленні, захист енергетичних об'єктів у РФ почали активно посилювати на тлі регулярних атак дронів по промислових та інфраструктурних цілях у глибокому тилу. ТЕЦ-8 є одним із ключових енергопідприємств московського регіону, що забезпечує теплом та електроенергією кілька великих районів міста.

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Атака на Москву 20 вересня

Сили оборони України завдали успішного удару по нафтопереробному заводу "Газпромнефть-Московский НПЗ" у районі Капотня в Москві. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, внаслідок атаки було уражено установку первинної переробки АВТ-6, комплексну установку переробки нафти та установку ізомеризації. На території підприємства, яке здатне переробляти близько 12 млн тонн нафти на рік, спалахнула масштабна пожежа.

Нагадаємо, під час масованої атаки дронів на Москву 20 вересня мешканців Підмосков'я ніхто не попередив про небезпеку. Аналітики вважають, що влада мовчала, аби не знизити явку на "виборах" до Держдуми.

Крім того, Міноборони РФ заявило про намір продовжити та посилити удари високоточною зброєю по військових об'єктах у столиці України після атаки на Москву.