Під час масованої атаки дронів на Москву 20 вересня мешканців Підмосков'я ніхто не попередив про небезпеку. Аналітики вважають, що влада мовчала, аби не знизити явку на "виборах" до Держдуми.

20 вересня, в останній день так званих "виборів" до Державної думи, Москву атакували українські безпілотники, однак влада Московської області не вмикала сирен і не надсилала мешканцям SMS-попереджень про загрозу. Як звертають увагу аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), раніше такі сповіщення лунали навіть під час значно слабших ударів.

Проте один зі звичних контрзаходів таки застосували: у регіоні обмежили мобільний зв'язок, хоча офіційних пояснень цього кроку не було.

Як зазначає відомство, обурені мешканці Підмосков'я скаржилися на відсутність попереджень у Telegram-каналі губернатора Андрія Воробйова, поки там не закрили коментарі.

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На думку аналітиків, влада свідомо віддала перевагу явці, а не безпеці населення. При цьому українські сили атакували стратегічні нафтові та логістичні об'єкти й принципово не били по виборчих дільницях чи іншій електоральній інфраструктурі.

Варто зазначити, що 20 вересня під удар потрапив Московський нафтопереробний завод у Капотні. Після атаки на території підприємства виникла пожежа. Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, серйозно пошкоджено три установки НПЗ, а це відчутний удар по паливній галузі Росії.

Ще одна масштабна пожежа спалахнула в Підмосков'ї. Там зафіксували точне влучання у великий складський комплекс, логістичний технопарк "Соф'їно", після якого об'єкт охопило полум'я.

Нагадаємо, "вибори" до Держдуми РФ IX скликання проходили в єдині дні голосування з 18 по 20 вересня 2026 року, і вже тоді фіксували численні порушення.

Також повідомлялося, що триденне голосування на "виборах" до Держдуми та регіональних парламентів стартувало в Росії 18 вересня. Ще до основних днів голосування незалежні медіа писали про тиск на бюджетників, спостерігачів і кандидатів, внесення людей до списків виборців без їхньої згоди та ймовірні фальсифікації.