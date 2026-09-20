У Москві й області дрони влаштували "двіжуху": під ударом опинився НПЗ у Капотні (фото, відео)

У підмосковній Капотні дрони влаштували масштабну атаку на місцевий НПЗ. За свідченнями місцевих і моніторингових пабліків, наразі на об'єкті помітно як мінімум три великих джерела займання.

Атаку на місцевий об'єкт паливно-енергетичного комплексу Москви підтвердив мер російської столиці Сергій Собянін. Про це він повідомив у своєму Telegram.

"Триває атака ворожих безпілотників на Москву. Пошкоджено об'єкт на території Московського НПЗ. Жертв немає. Надзвичайні служби працюють на місці події", — йдеться в заяві.

Мер Москви підтвердив атаку на Московський НПЗ у Капотні Фото: скриншот

Моніторингові пабліки повідомляють про початок масштабних займань на НПЗ у підмосковній Капотні. На оприлюднених кадрах помітно як мінімум 3 (!) джерела займання на об'єкті.

На місці ураження видно як мінімум три джерела займання в Капотні Фото: Exilenova+

Осінтери проєкту World.militares встановили, що дрони вразили установку АВТ-6 на цьому заводі. Окремо відомо, що місцева ППО намагалася збити дрони, однак місцеві мешканці говорять про часті прильоти на НПЗ.

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Осінтери говорять про влучання в ключову установку на НПЗ у Капотні Фото: Telegram

Наслідки атаки дронів у Московській області та інших регіонах РФ

За повідомленнями моніторингових пабліків, під атакою опинилися кілька об'єктів інфраструктури. Наразі відомо про вибухи на ТЕЦ-22 в Люберцях, а також влучання ракети з "Панциря" в один з багатоквартирних будинків у один з багатоквартирних будинків у місті Котельники під Москвою.

Осінтери вказують, що в місті Рязань пролунали вибухи, а місцева ППО намагалася їх збити. Також пабліки повідомляють про початок великої пожежі в Рамєнском і Соф'їно, де розташовані склади компанії "Кари" та Ozon.

Тим часом московська влада активно повідомляє про "успіхи" місцевої ППО. Наразі, за словами мера Москви Собяніна, начебто було збито близько 140+ БПЛА.

Раніше Фокус повідомляв про те, як дрони атакували низку регіонів РФ. За повідомленнями місцевих, в Московській області та місті Вороніж чутно серії вибухів та прольоти груп дронів, а також роботу ППО.

Згодом стало відомо, що вночі 20 вересня в Московській області пролунали вибухи. За повідомленнями місцевих, під атакою перебувають низка логістичних хабів.