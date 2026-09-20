В Москве и области дроны устроили "движуху": под ударом оказался НПЗ в Капотне (фото, видео)

В подмосковной Капотне дроны устроили масштабную атаку на местный НПЗ. По свидетельствам местных жителей и мониторинговых пабликов, в настоящее время на объекте заметно как минимум три крупных очага возгорания.

Мэр российской столицы Сергей Собянин подтвердил нападение на местный объект топливно-энергетического комплекса Москвы. Об этом он сообщил в своем Telegram.

"Продолжается атака вражеских беспилотников на Москву. Поврежден объект на территории МНПЗ. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия", — говорится в заявлении.

Мэр Москвы подтвердил нападение на Московский НПЗ в Капотне Фото: скриншот

Мониторинговые группы сообщают о начале масштабных пожаров на НПЗ в подмосковной Капотне. На опубликованных кадрах видно как минимум 3 (!) очага возгорания на объекте.

В месте поражения видны как минимум три очага возгорания в Капотне Фото: Exilenova+

Аналитики проекта World.militares установили, что дроны поразили установку АВТ-6 на этом заводе. Кроме того, известно, что местная ПВО пыталась сбить дроны, однако местные жители говорят о частых налетах на НПЗ.

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Оснтеры сообщают о попадании в ключевую установку на НПЗ в Капотне Фото: Telegram

Последствия атак дронов в Московской области и других регионах РФ

По сообщениям мониторинговых пабликов, под атакой оказались несколько объектов инфраструктуры. На данный момент известно о взрывах на ТЭЦ-22 в Люберцах, а также о попадании ракеты из "Панциря" в один из многоквартирных домов в городе Котельники под Москвой.

Осinterы сообщают, что в Рязани раздались взрывы, а местная ПВО пыталась их сбить. Также в пабликах сообщается о начале крупного пожара в Раменском и Софьино, где расположены склады компаний "Кари" и Ozon.

Между тем московские власти активно сообщают об "успехах" местной ПВО. По словам мэра Москвы Собянина, на данный момент якобы было сбито около 140+ БПЛА.

Ранее Фокус сообщал о том, как дроны атаковали ряд регионов РФ. По сообщениям местных жителей, в Московской области и городе Воронеже слышны серии взрывов и пролеты групп дронов, а также работа ПВО.

Впоследствии стало известно, что ночью 20 сентября в Московской области прогремели взрывы. По сообщениям местных жителей, под обстрелом находятся несколько логистических хабов.