Во время массированной атаки дронов на Москву 20 сентября жителей Подмосковья никто не предупредил об опасности. Аналитики считают, что власти хранили молчание, чтобы не снизить явку на "выборах" в Госдуму.

20 сентября, в последний день так называемых "выборов" в Государственную думу, Москву атаковали украинские беспилотники, однако власти Московской области не включили сирены и не разослали жителям SMS-предупреждения об угрозе. Как отмечают аналитики американского Института изучения войны (ISW), ранее такие оповещения звучали даже во время гораздо менее мощных ударов.

Тем не менее одну из привычных контрмер всё же применили: в регионе ограничили мобильную связь, хотя официальных объяснений этого шага не последовало.

Как отмечает ведомство, возмущённые жители Подмосковья жаловались на отсутствие предупреждений в Telegram-канале губернатора Андрея Воробёва, пока там не закрыли комментарии.

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По мнению аналитиков, власти сознательно отдали предпочтение явке, а не безопасности населения. При этом украинские силы наносили удары по стратегическим нефтяным и логистическим объектам и принципиально не наносили ударов по избирательным участкам или другой избирательной инфраструктуре.

Стоит отметить, что 20 сентября под удар попал Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне. После атаки на территории предприятия возник пожар. Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, серьезно повреждены три установки НПЗ, а это ощутимый удар по топливной отрасли России.

Еще один крупный пожар вспыхнул в Подмосковье. Там зафиксировали точное попадание в крупный складской комплекс — логистический технопарк "Софьино", после чего объект охватило пламя.

Напомним, что "выборы" в Госдуму РФ IX созыва проходили в единые дни голосования с 18 по 20 сентября 2026 года, и уже тогда были зафиксированы многочисленные нарушения.

Также сообщалось, что трёхдневное голосование на "выборах" в Госдуму и региональные парламенты началось в России 18 сентября. Еще до основных дней голосования независимые СМИ писали о давлении на бюджетников, наблюдателей и кандидатов, внесении людей в списки избирателей без их согласия и вероятных фальсификациях.