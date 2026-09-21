Московскую ТЭЦ-8 на Волгоградском проспекте начали ограждать бетонными блоками для защиты от возможных атак беспилотников. Монтажные работы уже ведутся непосредственно возле объекта.

По словам специалистов и аналитиков, подобные железобетонные конструкции обычно служат прочной основой для последующей установки специальных антидроновых сеток. Это должно снизить риски поражения критической инфраструктуры российской столицы в случае новых ударов БПЛА. О начале работ сообщили очевидцы местному изданию ASTRA.

Как говорится в сообщении, защиту энергетических объектов в РФ начали активно усиливать на фоне регулярных атак дронов по промышленным и инфраструктурным объектам в глубоком тылу. ТЭЦ-8 является одним из ключевых энергопредприятий Московского региона, обеспечивающим теплом и электроэнергией несколько крупных районов города.

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Нападение на Москву 20 сентября

Силы обороны Украины нанесли успешный удар по нефтеперерабатывающему заводу "Газпромнефть-Московский НПЗ" в районе Капотни в Москве. Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, в результате атаки были поражены установка первичной переработки АВТ-6, комплексная установка переработки нефти и установка изомеризации. На территории предприятия, способного перерабатывать около 12 млн тонн нефти в год, вспыхнул масштабный пожар.

Напомним, что во время массированной атаки дронов на Москву 20 сентября жителей Подмосковья никто не предупредил об опасности. Аналитики полагают, что власти хранили молчание, чтобы не снизить явку на "выборах" в Госдуму.

Кроме того, Минобороны РФ заявило о намерении продолжить и усилить удары высокоточным оружием по военным объектам в столице Украины после атаки на Москву.