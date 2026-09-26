США витратять $400 млн на допомогу Україні, але без ракет Patriot — Reuters

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує юридично закріпити витрати майже всіх $400 млн військової допомоги Україні, яку Конгрес схвалив наприкінці 2025 року. За даними ЗМІ, це має гарантувати, що кошти не будуть анульовані після завершення фінансового року США 30 вересня.

Станом на початок цього тижня американська влада вже законтрактувала $307 млн із цієї суми, а решту $93 млн планує оформити до 30 вересня. Про це повідомляє Reuters.

Перші поставки почалися у вересні й включають наступальне озброєння, обладнання та запчастини для бронетехніки. Втім, ракети для Patriot до цього пакета не увійшли.

За словами джерела Reuters, американська військова допомога не містить таких перехоплювачів, хоча Україна гостро потребує їх через російські удари дронами та балістичними ракетами. Однією з причин дефіциту Patriot Reuters називає виснаження світових запасів через війну в Україні та війну США з Іраном.

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Україна водночас намагається отримати ракети від союзників: Київ уже укладає контракти приблизно на 1000 Patriot, однак більшість із них очікується лише в наступні роки. Ще в липні Пентагон повідомляв Конгресу, що повне використання $400 млн може тривати до 2029 року.

Такий графік викликав невдоволення законодавців, які вважали його незвично повільним для війни, що триває; питання неодноразово порушували на слуханнях у Конгресі. Водночас Україна залишається найбільшим отримувачем американської військової допомоги від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, а після повернення Трампа до Білого дому та переходу обох палат Конгресу під контроль республіканців у січні 2025 року масштаб і темпи подальшої американської підтримки Києва стали предметом політичних дискусій у США.

Раніше Фокус повідомляв про те, як Німеччина терміново передасть Україні ракети Patriot. Зі слів міністра Пісторіуса, ідеться про підготовку до зими й це завдання має "пріоритет найвищого рівня".

Згодом стало відомо, що Польща передасть Україні дефіцитні ракети для Patriot. Це буде зроблено в рамках чергового пакету військової допомоги, а поставки узгоджуються з союзниками по НАТО.