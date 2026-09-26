США выделят 400 млн долларов на помощь Украине, но без ракет Patriot — Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа планирует юридически закрепить расходование почти всех 400 млн долларов военной помощи Украине, которую Конгресс одобрил в конце 2025 года. По данным СМИ, это должно гарантировать, что средства не будут аннулированы после завершения финансового года США 30 сентября.

По состоянию на начало этой недели американские власти уже заключили контракты на сумму $307 млн из этой суммы, а остальные $93 млн планируют оформить до 30 сентября. Об этом сообщает Reuters.

Первые поставки начались в сентябре и включают наступательное вооружение, оборудование и запчасти для бронетехники. Однако ракеты для Patriot в этот пакет не вошли.

По словам источника Reuters, американская военная помощь не включает таких перехватчиков, хотя Украина остро нуждается в них из-за российских ударов с использованием дронов и баллистических ракет. Одной из причин дефицита Patriot Reuters называет истощение мировых запасов из-за войны в Украине и войны США с Ираном.

Видео дня

В то же время Украина пытается получить ракеты от союзников: Киев уже заключает контракты примерно на 1000 ракет Patriot, однако большая часть из них поступит только в последующие годы. Ещё в июле Пентагон сообщал Конгрессу, что полное освоение $400 млн может затянуться до 2029 года.

Такой график вызвал недовольство законодателей, которые считали его необычно медленным для продолжающейся войны; этот вопрос неоднократно поднимался на слушаниях в Конгрессе. В то же время Украина остается крупнейшим получателем американской военной помощи с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году, а после возвращения Трампа в Белый дом и перехода обеих палат Конгресса под контроль республиканцев в январе 2025 года масштаб и темпы дальнейшей американской поддержки Киева стали предметом политических дискуссий в США.

Ранее Фокус сообщал о том, что Германия в срочном порядке передаст Украине ракеты Patriot. По словам министра Писториуса, речь идет о подготовке к зиме, и эта задача имеет "приоритет самого высокого уровня".

Впоследствии стало известно, что Польша передаст Украине дефицитные ракеты для системы "Патриот". Это будет сделано в рамках очередного пакета военной помощи, а поставки согласовываются с союзниками по НАТО.