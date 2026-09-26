Потрібна атомна бомба: експерт розповів, чи здатна РФ повністю вимкнути інтернет в Україні

Росія навряд чи спроможна взагалі залишити Україну без інтернету. Для цього Москва має використати ядерну зброю, вважає фахівець

Росіяни можуть залишити українців без зв'язку, зокрема без доступу до глобальної мережі. Таку думку на каналі "Суперпозиція" висловив засновник компанії MiroHost, голова групи компаній у сфері інтернет-технологій Internet Invest Олександр Ольшанський.

Утім, аби фізично "вирубити" інтернет, агресору доведеться скористатися потужним неконвенційним видом озброєння, вважає експерт.

"Можна скинути атомну бомбу", — припускає Олександр Ольшанський.

Він наголосив, що "звичайними методами", тобто лише атакуючи дата-центри безпілотниками, вимкнути мережу нереалістично.

Фахівець пояснив, що інтернет побудований таким чином, що його можна лише "пригальмувати" чи ненадовго відключити, уразивши інфраструктуру мережі, а зовсім залишити українців без зв'язку неможливо.

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Варто зазначити, що ЗС РФ вже третій тиждень атакують дата-центри в Україні, але особливо удари посилилися протягом останніх днів.

Нагадаємо, 25 вересня російська армія завдала удар по бізнес-центру "Протасів" у Солом'янському районі Києва. У будівлі розташований дата-центр провайдера Datagroup.

А вже у суботу, 26 вересня, дата-центр Cosmonova був атакований двічі. Про перебої у роботі повідомляли телеканали "Новини.LIVE", "Прямий" та "Армія TV".