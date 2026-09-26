Нужна атомная бомба: эксперт рассказал, способна ли РФ полностью отключить интернет в Украине

Россия вряд ли способна вообще лишить Украину доступа к интернету. Для этого Москве пришлось бы применить ядерное оружие, считает эксперт

Россияне могут оставить украинцев без связи, в частности без доступа к глобальной сети. Такое мнение на канале "Суперпозиция" высказал основатель компании MiroHost, глава группы компаний в сфере интернет-технологий Internet Invest Александр Ольшанский.

Впрочем, чтобы физически "отключить" интернет, агрессору придётся прибегнуть к мощному неконвенционному виду вооружения, считает эксперт.

"Можно сбросить атомную бомбу", — предполагает Александр Ольшанский.

Он подчеркнул, что "обычными методами", то есть лишь атакуя дата-центры с помощью беспилотников, отключить сеть нереально.

Эксперт пояснил, что интернет устроен таким образом, что его можно лишь "затормозить" или ненадолго отключить, нанеся ущерб сетевой инфраструктуре, а полностью лишить украинцев связи невозможно.

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Стоит отметить, что Вооруженные силы РФ уже третью неделю наносят удары по дата-центрам в Украине, но в последние дни эти удары особенно усилились.

Напомним, 25 сентября российская армия нанесла удар по бизнес-центру "Протасов" в Соломенском районе Киева. В здании расположен дата-центр провайдера Datagroup.

А уже в субботу, 26 сентября, дата-центр Cosmonova подвергся двум атакам. О сбоях в работе сообщали телеканалы "Новости.LIVE", "Прямой" и "Армия TV".