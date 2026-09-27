Росія полює на Мадяра через криміналітет: WSJ дізнався про грандіозний викуп за майора

Кремль залучив кримінальні мережі та оголосив винагороду у 20 мільйонів доларів за голову командира Сил безпілотних систем Роберта Бровді, чий підрозділ нищить сотні окупантів щодня.

Росія через пострадянські кримінальні мережі нібито оголосила винагороду у $20 млн за інформацію про місцезнаходження командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді з позивним "Мадяр". Про це пише The Wall Street Journal, журналістка якого побувала на секретному командному пункті українських операторів дронів.

Так, авторка матеріалу The Wall Street Journal Джилліан Кей Мелчіор опублікувала репортаж із командного пункту Сил безпілотних систем України. Матеріал під назвою "Inside Ukraine’s Drone Mission Control Room" вийшов 25 вересня 2026 року. У ньому журналістка описала роботу підрозділів БпЛА та зустріч із Робертом Бровді.

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За "Мадяра" оголосили $20 млн

Як повідомляє авторитетне американське видання The Wall Street Journal, росіяни намагаються діяти через пострадянські злочинні мережі, аби вистежити українського командира. Йдеться про суму в $20 мільйонів за інформацію про місцезнаходження майора Роберта "Мадяра" Бровді — командувача Сил безпілотних систем Збройних сил України.

WSJ також пише, що російські суди заочно засудили Бровді за звинуваченнями у тероризмі, пов'язаними з українськими військовими операціями, та призначили йому багаторічне ув'язнення.

Журналістку доставили до командного пункту із заходами безпеки

Через високу загрозу російського стеження журналістка WSJ Джилліан Кей Мелчор не могла просто приїхати за координатами. Їй довелося пройти суворі заходи конспірації, щоб потрапити до секретного командного пункту на південному сході України. Перед поїздкою журналістку зобов'язали вимкнути геолокацію на телефоні, перевести його в режим польоту та покласти в спеціальну сумку Фарадея, яка повністю блокує всі види сигналів — Wi-Fi, стільниковий зв'язок, Bluetooth та GPS.

"Перед поїздкою мені довелося вимкнути функцію геолокації на телефоні і перевести його в режим польоту. Потім телефон поклали в сумку Фарадея, яка блокує сигнали Wi-Fi, стільникового зв'язку, Bluetooth і GPS", — написала Мелчіор.

Після цього представники команди Бровді відвезли журналістку до місця зустрічі автомобілем із затемненими вікнами. За словами авторки, це мало не дозволити стороннім побачити маршрут до секретних об'єктів Сил безпілотних систем на південному сході України.

За даними WSJ, подібні заходи безпеки використовують і військовослужбовці Сил безпілотних систем під час переміщень Україною.

"Мадяр" показав командний пункт Сил безпілотних систем

За словами журналістки, командний пункт підрозділу "Птахи Мадяра" (який виріс із загону ТрО до 414-го окремого батальйону) нагадує поєднання центру управління NASA, де оператори в режимі реального часу отримують відео з безпілотників та стежать за ситуацією на полі бою, та галереї сучасного мистецтва.

При вході розміщено меморіальну дошку з іменами 79 полеглих побратимів. Бровді розповів виданню, що він підраховує співвідношення втрат і може стверджувати, що на одного загиблого українського військового припадає 656 убитих або поранених російських військових. Водночас це є оцінкою, наведеною Бровді та його підрозділом, а не незалежно підтвердженою статистикою.

Безпосередньо на робочому столі "Мадяра" стоїть електронне табло, яке в режимі реального часу підраховує кількість ліквідованих росіян за день. На початку інтерв'ю журналістки WSJ лічильник показував 302 знищених окупантів, а вже після завершення розмови цифра зросла до 343 осіб.

Бровді очолює Сили безпілотних систем із червня 2025 року. За даними видання, це формування становить близько 2,5% українських Збройних сил, але, за оцінкою, наведеною у матеріалі, відповідає приблизно за третину втрат російських військ за попередній рік.

Сам Бровді пояснює підхід українських військових насамперед швидкістю ухвалення рішень, використанням даних та ефективним застосуванням ресурсів.

"Війна — це про математику, правильне планування, правильне використання сил і витрачання якомога меншого бюджету", — заявив Бровді.

Він також наголосив на необхідності створення цілісної системи, а не зосередження лише на окремих моделях дронів.

"Завдання полягає в тому, щоб побудувати екосистему", — сказав командувач.

У центрі показали роботу української системи Delta

Журналістка WSJ також описала використання української системи управління бойовими діями Delta. За її словами, платформа об'єднує дані з дронів, сенсорів та інших засобів у єдиному інформаційному просторі.

Колишній міністр армії США Ден Дрісколл у травні 2026 року розповідав американським законодавцям, що Delta інтегрує дрони, сенсори та вогневі засоби в одну мережу. Водночас він критикував роз'єднаність американських програмних систем, назвавши їх "розділеними, ізольованими та неефективними проти сучасних загроз".

Система дає змогу операторам позначати на карті помічені цілі, після чого інформація стає доступною іншим військовим, які перебувають поблизу. Після кожної операції також формується цифровий звіт із даними про місце, час, умови, ціль, використаний дрон чи інший засіб та результат удару.

За словами Бровді, дані є одним із ключових ресурсів сучасної війни.

Нагадаємо, нещодавно командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді підтвердив ліквідацію російського генерал-майора Антона Груніса з позивним "Грозний" та опублікував кадри удару по будівлі, де він перебував. За словами Бровді, російського воєначальника ліквідували 12 вересня в селі Кондратівка на Донеччині, через два тижні після вручення йому звання Героя Росії.

Крім того, командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді попередив, що Росія може посилити удари по цивільному населенню. Водночас він заявив, що українські сили продовжують бити по джерелах фінансування війни в глибокому тилу РФ.