Россия охотится на Мадяра через криминалитет: WSJ узнал о грандиозном выкупе за майора

Кремль привлек криминальные сети и объявил вознаграждение в размере 20 миллионов долларов за голову командира Сил беспилотных систем Роберта Бровди, чье подразделение ежедневно уничтожает сотни оккупантов.

Россия через постсоветские криминальные сети якобы объявила вознаграждение в размере 20 млн долларов за информацию о местонахождении командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди с позывным "Мадьяр". Об этом пишет The Wall Street Journal, журналистка которого побывала на секретном командном пункте украинских операторов дронов.

Так, автор статьи в The Wall Street Journal Джиллиан Кей Мелчиор опубликовала репортаж с командного пункта Сил беспилотных систем Украины. Материал под названием "Inside Ukraine’s Drone Mission Control Room" вышел 25 сентября 2026 года. В нём журналистка описала работу подразделений БПЛА и встречу с Робертом Бровди.

Видео дня

За "Мадьяра" объявили $20 млн

Как сообщает авторитетное американское издание The Wall Street Journal, россияне пытаются действовать через постсоветские преступные сети, чтобы выследить украинского командира. Речь идет о сумме в 20 миллионов долларов за информацию о местонахождении майора Роберта "Мадяра" Бровди — командующего Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины.

WSJ также сообщает, что российские суды заочно признали Бровди виновным по обвинениям в терроризме, связанным с украинскими военными операциями, и приговорили его к многолетнему заключению.

Журналистку доставили в командный пункт с соблюдением мер безопасности

Из-за высокой угрозы слежки со стороны России журналистка WSJ Джиллиан Кей Мелчор не могла просто приехать по координатам. Ей пришлось принять строгие меры конспирации, чтобы попасть в секретный командный пункт на юго-востоке Украины. Перед поездкой журналистку обязали отключить геолокацию на телефоне, перевести его в режим полета и положить в специальную сумку Фарадея, которая полностью блокирует все виды сигналов — Wi-Fi, сотовую связь, Bluetooth и GPS.

"Перед поездкой мне пришлось отключить функцию геолокации на телефоне и перевести его в режим полета. Затем телефон положили в сумку Фарадея, которая блокирует сигналы Wi-Fi, сотовой связи, Bluetooth и GPS", — написала Мелчиор.

После этого представители команды Бровди отвезли журналистку к месту встречи на автомобиле с тонированными стеклами. По словам автора, это должно было не дать посторонним увидеть маршрут к секретным объектам Сил беспилотных систем на юго-востоке Украины.

По данным WSJ, подобные меры безопасности применяют и военнослужащие Сил беспилотных систем при перемещениях по территории Украины.

"Мадяр" продемонстрировал командный пункт Сил беспилотных систем

По словам журналистки, командный пункт подразделения "Птицы Мадяра" (который вырос из отряда ТрО до 414-го отдельного батальона) напоминает сочетание центра управления NASA, где операторы в режиме реального времени получают видео с беспилотников и следят за ситуацией на поле боя, и галереи современного искусства.

У входа установлена мемориальная доска с именами 79 павших сослуживцев. Бровди рассказал изданию, что он подсчитывает соотношение потерь и может утверждать, что на одного погибшего украинского военного приходится 656 убитых или раненых российских военных. В то же время это оценка, приведенная Бровди и его подразделением, а не независимо подтвержденная статистикой.

Прямо на рабочем столе "Мадяра" стоит электронное табло, которое в режиме реального времени подсчитывает количество уничтоженных россиян за день. В начале интервью журналистки WSJ счетчик показывал 302 уничтоженных оккупантов, а уже после завершения беседы цифра выросла до 343 человек.

Бровди возглавляет Силы беспилотных систем с июня 2025 года. По данным издания, это формирование составляет около 2,5% украинских Вооруженных сил, но, согласно оценке, приведенной в материале, на его долю приходится примерно треть потерь российских войск за предыдущий год.

Сам Бровди объясняет подход украинских военных прежде всего оперативностью принятия решений, использованием данных и эффективным расходованием ресурсов.

"Война — это математика, правильное планирование, правильное использование сил и расходование как можно меньшего бюджета", — заявил Бровди.

Он также подчеркнул необходимость создания целостной системы, а не сосредоточения внимания исключительно на отдельных моделях дронов.

"Задача состоит в том, чтобы создать экосистему", — сказал командующий.

В центре продемонстрировали работу украинской системы Delta

Журналистка WSJ также рассказала об использовании украинской системы управления боевыми действиями Delta. По её словам, платформа объединяет данные с дронов, датчиков и других средств в едином информационном пространстве.

Бывший министр армии США Дэн Дрисколл в мае 2026 года сообщил американским законодателям, что Delta интегрирует дроны, датчики и огневые средства в единую сеть. В то же время он критиковал разобщенность американских программных систем, назвав их "разделенными, изолированными и неэффективными против современных угроз".

Система позволяет операторам отмечать на карте обнаруженные цели, после чего информация становится доступной другим военным, находящимся поблизости. После каждой операции также формируется цифровой отчет с данными о месте, времени, условиях, цели, использованном дроне или другом средстве, а также о результате удара.

По словам Бровди, данные являются одним из ключевых ресурсов современной войны.

Напомним, недавно командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди подтвердил ликвидацию российского генерал-майора Антона Груниса с позывным "Грозный" и опубликовал кадры удара по зданию, в котором он находился. По словам Бровди, российского военачальника ликвидировали 12 сентября в селе Кондратовка в Донецкой области, через две недели после присвоения ему звания Героя России.

Кроме того, командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди предупредил, что Россия может усилить удары по гражданскому населению. В то же время он заявил, что украинские силы продолжают наносить удары по источникам финансирования войны в глубоком тылу РФ.