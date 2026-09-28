ЗС РФ вночі атакували три райони Києва, четверо осіб постраждало: деталі (фото)

Зранку 28 вересня ЗС РФ атакували українську столицю реактивними дронами. Станом на 06:45 повідомляється про чотирьох постраждалих осіб і займання в трьох районах Києва.

Наразі на місці подій працюють екстренні служби, медики та рятувальники. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"У Подільському районі внаслідок російської атаки пошкоджено нежитлову будівлю та сталася пожежа й частково зруйновано покрівлю. Під час повторного влучання вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон у поруч розташованому житловому будинку. Рятувальники виявили трьох постраждалих", — йдеться в повідомленні.

Наслідки атаки РФ на Київ уночі 28 вересня Фото: ДСНС Наслідки атаки РФ на Київ уночі 28 вересня Фото: ДСНС

За даними рятувальників, у Голосіївському районі Києва зафіксовано влучання БпЛА у приватний двоповерховий житловий будинок. Одна людина отримала поранення.

В двох інших районах — в Печерському та Шевченківському — повідомляється про пожежі в офісних будівлях. Інформації про постраждалих не надходило.

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Раніше Фокус повідомляв про те, як у РФ цинічно висловились про новий обстріл України. Росіяни відзвітували про удари по кількох центрах обробки даних, логістичному центру "Нової пошти", а також про ураження суховантажного судна.

Згодом стало відомо, що РФ атакувала у Києві та області 168 об'єктів за вересень 2026. Французький OSINT-аналітик Клеман Молен заявив, що 96% атакованих цілей бути винятково цивільними.