ВС РФ ночью нанесли удары по трем районам Киева, четверо человек пострадали: подробности (фото)

Утром 28 сентября Вооружённые силы РФ нанесли удар по украинской столице с помощью реактивных дронов. По состоянию на 06:45 сообщается о четырёх пострадавших и пожарах в трёх районах Киева.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы, медики и спасатели. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В Подольском районе в результате российского обстрела было повреждено нежилое здание, произошёл пожар и частично разрушилась крыша. В результате повторного попадания взрывной волной было повреждено остекление окон в расположенном по соседству жилом доме. Спасатели обнаружили троих пострадавших", — говорится в сообщении.

Последствия нападения РФ на Киев в ночь на 28 сентября Фото: ГСЧС Последствия нападения РФ на Киев в ночь на 28 сентября Фото: ГСЧС

По данным спасателей, в Голосеевском районе Киева зафиксировано попадание БПЛА в частный двухэтажный жилой дом. Один человек получил ранения.

В двух других районах — Печерском и Шевченковском — сообщается о пожарах в офисных зданиях. Информации о пострадавших не поступало.

Видео дня

Ранее Фокус сообщал о том, как в РФ цинично отреагировали на новый обстрел Украины. Россияне сообщили об ударах по нескольким центрам обработки данных, логистическому центру "Новой почты", а также о поражении сухогруза.

Впоследствии стало известно, что в сентябре 2026 года РФ атаковала в Киеве и области 168 объектов. Французский OSINT-аналитик Клеман Молен заявил, что 96 % атакованных целей были исключительно гражданскими.