Росіяни змінили тактику на Курщині: генерал розповів, що там відбувається (фото)

Українські військові продовжують утримувати окремі позиції на території Курської області Росії. Сили оборони контролюють лісові масиви та ділянки в районі населених пунктів Новий Путь і Політотдельський.

Про це заявив командувач 8-го корпусу Десантно-штурмових військ, генерал Дмитро Волошин у інтерв'ю BBC. За його словами, раніше окупанти активно намагалися вибити українські підрозділи з цих територій, але зазнали суттєвих втрат і змінили тактику.

Генерал Дмитро Волошин про ситуацію на Курщині Фото: ДШВ ЗСУ

"Вони великою кількістю залишили там свій особовий склад і відмовились від цієї задачі", — зазначив Волошин, пояснивши, що росіяни вирішили не витрачати ресурси на декілька кілометрів власної землі, а натомість спробували змістити акцент на українську територію.

Курська область Росії Фото: Deep State

Командувач додав, що зараз противник марно шукає слабкі місця для створення так званої "буферної зони", а головною ціллю ворога на цьому напрямку залишається місто Суми.

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Нагадаємо, Сили оборони України успішно завершили третій сезон наступальної операції "Вівальді", повернувши під контроль ще 51 км² української землі, що збільшило загальну площу звільнених територій до 176 км².

Крім того, ситуація в окупованому місті Олешки Херсонської області залишається критичною. Місцеві жителі не мають нормального доступу до їжі, води та електроенергії. Російські військові відбирають продукти, які українські військові намагаються доставляти в Олешки за допомогою безпілотників, а місцевих жителів затримують за отримання допомоги.