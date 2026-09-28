Россияне изменили тактику в Курской области: генерал рассказал, что там происходит (фото)

Украинские военные продолжают удерживать отдельные позиции на территории Курской области России. Силы обороны контролируют лесные массивы и участки в районе населенных пунктов Новый Путь и Политотдельский.

Об этом заявил командующий 8-м корпусом Десантно-штурмовых войск генерал Дмитрий Волошин в интервью BBC. По его словам, ранее оккупанты активно пытались выбить украинские подразделения с этих территорий, но понесли значительные потери и изменили тактику.

Генерал Дмитрий Волошин о ситуации в Курской области Фото: ДШВ ВСУ

"Они оставили там значительное количество личного состава и отказались от выполнения этой задачи", — отметил Волошин, пояснив, что россияне решили не тратить ресурсы на несколько километров собственной территории, а вместо этого попытались перенести акцент на украинскую территорию.

Курская область России Фото: Deep State

Командующий добавил, что в настоящее время противник тщетно ищет уязвимые места для создания так называемой "буферной зоны", а главной целью врага на этом направлении по-прежнему остается город Сумы.

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Напомним, что Силы обороны Украины успешно завершили третий этап наступательной операции "Вивальди", вернув под свой контроль ещё 51 км² украинской территории, в результате чего общая площадь освобождённых территорий увеличилась до 176 км².

Кроме того, ситуация в оккупированном городе Олешки Херсонской области остается критической. Местные жители не имеют нормального доступа к еде, воде и электроэнергии. Российские военные отбирают продукты, которые украинские военные пытаются доставлять в Олешки с помощью беспилотников, а местных жителей задерживают за получение помощи.