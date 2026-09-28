Росіяни вдарили біля пункту пропуску Ягодин на кордоні із Польщею, — BBC

Повітряні сили Польщі піднімали бойову авіацію. Дрон влучив біля прикордонної інфраструктури на кордоні у Волинській області.

За даними джерел ВВС News Україна в державній прикордонній службі, реактивний дрон знову вдарив неподалік кордону з Польщею. "Влучання у пункт пропуску "Ягодин" попередньо, не було", — стверджує джерело.

Повітряні сили України о 17:58 повідомили про реактивний дрон в районі Головне на Волині, що тримав курс на захід в напрямку кордону з Польщею.

Повітряні сили Польщі через кілька хвилин повідомили, що через російську атаку заході України підняли за тривогою бойову авіацію.

Район пункту пропуску "Ягодин" — ключовий вузол для залізничного сполучення України з Польщею у напрямку Варшави та Хелма. Останнім часом він двічі ставав ціллю російських атак.

Видео дня

Нагадаємо, уперше цей пункт пропуску був атакований вранці 13 вересня. Тоді дрон уразив АЗС біля КПП "Ягодин — Дорогуськ" і влучив у потяг "Київ — Варшава" під час митного контролю. У потязі був колишній директор ЦРУ Девід Петреус, а лише за півтори години до удару цим же маршрутом прямувала делегація іноземних лідерів.

Також 28 вересня ЗС РФ атакували будівлю Національної академії наук України. Є загиблі та постраждалі.