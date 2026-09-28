Росіяни вдарили біля пункту пропуску Ягодин на кордоні із Польщею, — BBC
Повітряні сили Польщі піднімали бойову авіацію. Дрон влучив біля прикордонної інфраструктури на кордоні у Волинській області.
За даними джерел ВВС News Україна в державній прикордонній службі, реактивний дрон знову вдарив неподалік кордону з Польщею. "Влучання у пункт пропуску "Ягодин" попередньо, не було", — стверджує джерело.
Повітряні сили України о 17:58 повідомили про реактивний дрон в районі Головне на Волині, що тримав курс на захід в напрямку кордону з Польщею.
Повітряні сили Польщі через кілька хвилин повідомили, що через російську атаку заході України підняли за тривогою бойову авіацію.
Район пункту пропуску "Ягодин" — ключовий вузол для залізничного сполучення України з Польщею у напрямку Варшави та Хелма. Останнім часом він двічі ставав ціллю російських атак.
Нагадаємо, уперше цей пункт пропуску був атакований вранці 13 вересня. Тоді дрон уразив АЗС біля КПП "Ягодин — Дорогуськ" і влучив у потяг "Київ — Варшава" під час митного контролю. У потязі був колишній директор ЦРУ Девід Петреус, а лише за півтори години до удару цим же маршрутом прямувала делегація іноземних лідерів.
Також 28 вересня ЗС РФ атакували будівлю Національної академії наук України. Є загиблі та постраждалі.