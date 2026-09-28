Россияне нанесли удар в районе пункта пропуска "Ягодин" на границе с Польшей, — BBC

Военно-воздушные силы Польши подняли боевую авиацию. Дрон попал в приграничную инфраструктуру на границе в Волынской области.

По данным источников BBC News Украина в Государственной пограничной службе, реактивный дрон вновь нанес удар недалеко от границы с Польшей. "По предварительным данным, попадания в пункт пропуска "Ягодин" не было", — утверждает источник.

В 17:58 Воздушные силы Украины сообщили о реактивном дроне в районе Головного на Волыни, который держал курс на запад в направлении границы с Польшей.

Воздушные силы Польши через несколько минут сообщили, что из-за российской атаки на западе Украины была приведена в боевую готовность боевая авиация.

Район пункта пропуска "Ягодин" — ключевой узел железнодорожного сообщения Украины с Польшей в направлении Варшавы и Хелма. В последнее время он дважды становился целью российских атак.

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Напомним, впервые этот пункт пропуска подвергся нападению утром 13 сентября. Тогда дрон поразил АЗС возле КПП "Ягодин — Дорогуск" и попал в поезд "Киев — Варшава" во время таможенного контроля. В поезде находился бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус, а всего за полтора часа до удара по этому же маршруту следовала делегация иностранных лидеров.

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