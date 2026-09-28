Удар по НАН у Києві: рятувальники знайшли ще одного загиблого, деталі (фото)

Рятувальники, розбираючи завали будівлі НАН України в центрі Києва, виявили тіло ще одного загиблого.

"Під час проведення робіт з розбору завалів рятувальники виявили тіло людини. Аварійно-рятувальні роботи завершено", — сказано у повідомленні ДСНС.

Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС

Вдень стало відомо, що росіяни поцілили реактивним дроном у будівлю Національної академії наук — постраждав колишній секретар РНБО Володимир Горбулін. Він отримав легкі травми. Його помічниця загинула.

Наразі відомо, що від початку доби у столиці внаслідок атак травмовані 24 людини. Серед них — 3 дітей віком 15 та 17 років. Двоє людей загинуло.

Зранку росіяни продовжили атакувати Київ. Є влучання в АЗС та кафе. У Подільському районі пошкоджений об'єкт критичної інфрастуктури. Під час повторного влучання вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон у поруч розташованому житловому будинку. У Голосіївському — пошкоджений приватний будинок, у Печерському та Шевченківському — пошкоджень зазнали офісні будівлі.

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Вночі атаки ЗС РФ продовжились. У Соломʼянському районі, внаслідок падіння БпЛА в двір житлового будинку, палають автівки.

Фокус повідомляв, що російський обстріл пошкодив клініку "Добробут". Пацієнти та працівники живі, серед персоналу є травмовані.

Також ми розповідали про наслідки обстрілів України із ранку 28 вересня. У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що росіяни запустили понад 120 дронів, 86 з яких вдалось збити.