Удар по НАН в Киеве: спасатели обнаружили еще одного погибшего, подробности (фото)

Спасатели, расчищая завалы здания НАН Украины в центре Киева, обнаружили тело ещё одного погибшего.

"В ходе работ по разборке завалов спасатели обнаружили тело человека. Аварийно-спасательные работы завершены", — говорится в сообщении ГСЧС.

Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС

Днём стало известно, что россияне поразили здание Национальной академии наук реактивным дроном — пострадал бывший секретарь СНБО Владимир Горбулин. Он получил лёгкие травмы. Его помощница погибла.

На данный момент известно, что с начала суток в столице в результате атак пострадали 24 человека. Среди них — трое детей в возрасте 15 и 17 лет. Двое человек погибли.

С утра россияне продолжили обстрел Киева. Пострадали АЗС и кафе. В Подольском районе поврежден объект критической инфраструктуры. В результате повторного попадания взрывная волна повредила остекление окон в расположенном поблизости жилом доме. В Голосеевском районе поврежден частный дом, в Печерском и Шевченковском — повреждения получили офисные здания.

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Ночью атаки ВС РФ продолжились. В Соломенском районе в результате падения БПЛА во двор жилого дома горят автомобили.

Фокус сообщал, что в результате российского обстрела была повреждена клиника "Добробут". Пациенты и сотрудники живы, среди персонала есть пострадавшие.

Кроме того, мы рассказывали о последствиях обстрелов Украины утром 28 сентября. В Военно-воздушных силах ВСУ сообщили, что россияне запустили более 120 дронов, 86 из которых удалось сбить.