Россия с утра запустила по Украине более 120 дронов: что известно о последствиях обстрела (фото, видео)

Военно-воздушные силы Украины сообщили, что противник наносит удары по городам Украины с помощью ударных БПЛА типа Shahed, большинство из которых — реактивные.

По состоянию на 18:30 зафиксировано 124 ударных беспилотника различных типов, из которых 86 — реактивные; значительная часть летела в направлении Киева. На данный момент противовоздушной обороне удалось сбить 86 дронов, 49 из которых — реактивные, но десятки дронов все еще находятся в воздухе. Фокус собрал всю доступную информацию о последствиях обстрела.

"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника по 26 объектам. По состоянию на 18:30 в воздушном пространстве наблюдается несколько ударных беспилотников", — сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Согласно сообщению Воздушных сил ВСУ, зафиксированы попадания ударных дронов по инфраструктуре, гражданским объектам и жилым домам в различных регионах страны. Ночью в Житомирской области россияне повредили завод по производству мороженого. Были нанесены удары по жилым домам в Сумской, Ровенской, Харьковской и Одесской областях. Зафиксированы разрушения инфраструктуры в Винницкой, Днепровской, Хмельницкой областях и в Запорожье. В настоящее время атака продолжается.

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В Киеве повреждены храм, НАН Украины и клиника "Добробут" — есть погибшие и пострадавшие

Россияне обстреляли здание Народной академии наук Украины в центре Киева. Разрушены два этажа. Известно об одном погибшем — это помощница бывшего секретаря СНБО Владимира Горбулина; сам Горбулин получил ранения.

В ГСЧС сообщили, что также горела крыша расположенного по соседству 4-этажного жилого дома. В ходе разведки пожарные спасли жительницу дома. Известно о восьми пострадавших по этому адресу. В НАН Украины пострадали шесть человек.

Кроме того, дрон попал в клинику "Добробут" возле станции метро "Олимпийская".

Киевская область — россияне обстреляли ферму и жилые дома

В КОВА сообщили, что в Бучанском районе произошли пожары на территории недействующей фермы и в пятиэтажном доме.

Спасатели ГСЧС работают на месте происшествия и тушат пожар. В настоящее время уточняется масштаб повреждений жилого дома. Погибших и пострадавших не зафиксировано.

В Запорожье в результате атаки ВС РФ пострадали 32 человека

28 сентября около полудня российские войска нанесли удар по объекту инфраструктуры в Запорожье, в результате чего пострадали работники предприятия "Укрзализныци". Вследствие попадания на территории работающего предприятия вспыхнул пожар. Впоследствии в ОГА сообщили о 32 пострадавших. Трое работников получили тяжелые ранения и в настоящее время находятся в больнице.

На Волыни россияне нанесли удар с помощью дрона вблизи границы с Польшей

Воздушные силы ВСУ сообщили, что вражеский дрон был зафиксирован на Волыни и летел в сторону границы с Польшей. Из-за атаки в Люблинском воеводстве прозвучал сигнал воздушной тревоги.

Впоследствии стало известно, что российский дрон не поразил пункт пропуска "Ягодин". В то же время Оперативное командование Вооружённых сил Польши сообщило, что из-за российской атаки на западные области Украины в воздух поднялась польская боевая авиация.

Роман Романюк, глава Волынской областной государственной администрации, сообщил, что во время воздушной тревоги в Камень-Каширском и Ковельском районах области был зафиксирован один вражеский реактивный БПЛА, и подтвердил попадание вблизи границы.

"К сожалению, произошло попадание недалеко от границы с Республикой Польша в селе Старовойтово (МПП "Ягодин") Ковельского района. Ударной волной повреждено помещение КПП на въезде в терминал. Сообщений о пострадавших и погибших не поступало", — написал Романюк.

Напомним, что в Шевченковском районе после удара по зданию сотрудники НАН, как сообщали паблики, пытались выбраться наружу через окна. А настоятель Крестовоздвиженского храма на Подоле УПЦ МП, где крестили Михаила Булгакова, сообщил, что в церкви в результате ночной атаки вылетели окна и были разбиты иконы и стены.

Тем временем Россия расширяет производство компонентов для ударных дронов "Герань" и возводит подземные сооружения в особой экономической зоне "Алабуга", чтобы уберечь их от украинских ударов.