РФ від ранку запустила по Україні понад 120 дронів: що відомо про наслідки обстрілу (фото, відео)

Повітряні Сили України повідомили, що ворог атакує міста України ударними БпЛА типу Shahed, більшість із них — реактивні.

Станом на 18.30 зафіксовано 124 ударні безпілотники різних типів, з яких 86 реактивні, значна частина летіла у напрямку Києва. Наразі, протиповітряній обороні вдалося збити 86 дронів, 49 з яких — реактивні, але десятки дронів ще в повітрі. Фокус зібрав все, що відомо про наслідки обстрілу.

"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 26 локаціях. Станом на 18.30 у повітряному просторі спостерігаються декілька ударних безпілотників", — повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Згідно із повідомленням Повітряних сил ЗСУ, зафіксовано влучання ударних дронів по інфраструктурі, цивільних об'єктах та житлових будинках в різних регіонах країни. Вночі у Житомирській області росіяни пошкодили завод із виробництва морозива. Були удари по житлових будинках на Сумщині, Рівненщині, Харківщині та Одещині. Є руйнування інфраструктури на Вінниччині, Дніпровщині, Хмельниччині та Запоріжжі. Нині атака продовжується.

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В Києві пошкоджено храм, НАН України та клініку "Добробут" — є загиблі та постраждалі

Росіяни поцілили у будівлю Народної академії наук України в центрі Києва. Зруйновано два поверхи. Відомо про одну загиблу, це помічниця колишнього секретаря РНБО Володимира Горбуліна, сам Горбулін зазнав поранень.

У ДСНС повідомили, що також горіла покрівля 4-поверхового житлового будинку, розташованого поруч. У ході розвідки вогнеборці врятували мешканку будинку. Відомо про вісьмох постраждалих за цією адресою. У НАН України постраждало шестеро осіб.

Також дрон влучив у клініку "Добробут" біля станції метро "Олімпійська".

Київська область — росіяни поцілили в ферму та житлові будинки

У КОВА повідомили, що в Бучанському районі виникли пожежі на території недіючої ферми та у 5-поверховому будинку.

Рятувальники ДСНС працюють на місцях і гасять вогонь. Масштаб пошкоджень житлового будинку наразі уточнюють. Загиблих і постраждалих не зафіксовано.

У Запоріжжі через атаку ЗС РФ постраждали 32 особи

Російські війська 28 вересня близько півдня завдали удару по об’єкту інфраструктури в Запоріжжі, внаслідок чого постраждали працівники підприємства "Укрзалізниці". Внаслідок влучання на території працюючого підприємства спалахнула пожежа. Згодом у ОВА повідомили про 32 постраждалих. Троє працівників отримали важкі поранення і нині перебувають у лікарні.

На Волині росіяни вдарили дроном біля кордону із Польщею

Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що ворожий дрон зафіксували на Волині, і він летів у бік кордону з Польщею. Через атаку в Люблінському воєводстві пролунав сигнал повітряної тривоги.

Згодом стало відомо, що влучення російського дрона по пункту пропуску "Ягодин" не було. Водночас Оперативне командування Збройних сил Польщі попередило, що через російську атаку на західні області України в повітря підняли польську бойову авіацію.

Роман Романюк, голова Волинської ОВА, повідомив, що під час повітряної тривоги у Камінь-Каширському та Ковельському районах області фіксували один ворожий реактивний БПЛА та підтвердив влучання біля кордону.

"На жаль, є влучання неподалік кордону з Республікою Польща в селі Старовойтове (МПП "Ягодин"), Ковельського району. Ударною хвилею пошкоджено приміщення КПП на в'їзд в термінал. Звернень щодо травмованих та загиблих не надходило", — написав Романюк.

Нагадаємо, у Шевченківському районі після удару по будівлі працівники НАН, як повідомляли пабліки, намагалися вибратися назовні через вікна. А настоятель Хрестовоздвиженського храму на Подолі УПЦ МП, де хрестили Михайла Булгакова, повідомив, що в церкві внаслідок нічної атаки вилетіли вікна та потрощило ікони та стіни.

Тим часом Росія розширює виробництво компонентів для ударних дронів "Герань" і зводить підземні споруди в особливій економічній зоні "Алабуга", щоб уберегти їх від українських ударів.