2090 за добу: 28 вересня було зафіксовано найбільші втрати РФ з початку війни

28 вересня Генштаб ЗСУ зафіксував 2090 осіб російської армії пораненими та вбитими. Британська розвідка назвала цей показник найвищим від початку повномасштабного вторгнення.

Російська армія понесла найбільші добові втрати від 2022 року – 2090 осіб. Такий показник було зафіксовано 28 вересня. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Міністерство оборони Великої Британії звернуло на це увагу та зазначили, що такого показника не фіксували від початку повномасштабного вторгнення. Попередні три випадки, коли добові втрати росіян перевищували 2000 осіб, припали на 2024 рік. Проте четвертий за величиною показник зафіксували нещодавно – 16 вересня 2026 року ворог утратив 1960 військових.

У британському відомстві пояснюють, що високий рівень втрат тримається ще з літа. Причиною називають збереження Росією інтенсивності бойових дій у районі оборонного поясу, так званого "поясу фортець", зокрема поблизу Добропілля.

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Раніше повідомлялося, що голова Головного управління розвідки Міноборони Олег Іващенко оцінював, що ресурсів на війну Кремлю вистачить до 2028 року. Він також розповідав, що ГУР знає про втрати російської армії на фронті, і пояснював, чому називає Путіна "ненормальним".

Також командир 1-го окремого штурмового полку попереджав, що Росія може використовувати дно Каховського водосховища для наступу в бік Запоріжжя. Через густу рослинність і тумани контролювати цю ділянку восени та взимку значно складніше.