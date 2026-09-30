2090 за сутки: 28 сентября были зафиксированы самые большие потери РФ с начала войны

28 сентября Генштаб ВСУ зафиксировал 2090 человек из российских войск, получивших ранения или погибших. Британская разведка назвала этот показатель самым высоким с начала полномасштабного вторжения.

Российская армия понесла самые большие суточные потери с 2022 года — 2090 человек. Такой показатель был зафиксирован 28 сентября. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Министерство обороны Великобритании обратило на это внимание и отметило, что подобного показателя не фиксировалось с начала полномасштабного вторжения. Предыдущие три случая, когда суточные потери россиян превышали 2000 человек, пришлись на 2024 год. Однако четвертый по величине показатель был зафиксирован совсем недавно — 16 сентября 2026 года противник потерял 1960 военнослужащих.

В британском ведомстве поясняют, что высокий уровень потерь сохраняется еще с лета. Причиной называют то, что Россия продолжает вести интенсивные боевые действия в районе оборонительного пояса, так называемого "пояса крепостей", в частности вблизи Доброполья.

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Ранее сообщалось, что глава Главного управления разведки Минобороны Олег Иващенко оценивал, что ресурсов на войну у Кремля хватит до 2028 года. Он также рассказывал, что ГУР знает о потерях российской армии на фронте, и объяснял, почему называет Путина "ненормальным".

Кроме того, командир 1-го отдельного штурмового полка предупреждал, что Россия может использовать дно Каховского водохранилища для наступления в направлении Запорожья. Из-за густой растительности и туманов контролировать этот участок осенью и зимой значительно сложнее.