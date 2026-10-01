Україна могла отримати ударні гелікоптери Tiger безкоштовно, але відмовилася: у чому причина

Україна вирішила не брати в Австралії ударні вертольоти Eurocopter Tiger, які військові в Канберрі щойно вивели з експлуатації та замінюють на американські вертольоти Apache.

Як пояснив Василь Мірошниченко, посол України в Австралії, після ретельного аналізу Київ вирішив відмовитися від цієї техніки на користь більш практичних і перспективних систем, пише Defense Express.

Головною причиною такого рішення є те, що "безкоштовний сир" у військовій сфері обходиться надто дорого. Навіть якщо самі вертольоти надаються безкоштовно, їхнє технічне обслуговування, ремонт, закупівля дорогих запчастин та підготовка пілотів і технічного персоналу повністю лягають на український бюджет.

Австралія виводить з експлуатації вертольоти "Тайгер" Фото: з відкритих джерел

Сама Австралія поступово виводить з експлуатації вертольоти "Тайгер" через надзвичайно високі витрати на польоти та постійні проблеми з технічним обслуговуванням. З подібною проблемою зіткнулася й Німеччина, де ці вертольоти тривалий час не могли підніматися в повітря через технічні несправності. Збройні сили України логічно дійшли висновку, що броньовані машини, які через брак запасних частин більшу частину часу простоюватимуть у ангарах, не стануть у нагоді на передовій.

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Замість проблемних австралійських вертольотів Україна звертається до інших альтернатив:

UH-60 Black Hawk — армійська авіація Збройних сил України вважає ці перевірені багатоцільові вертольоти основою свого майбутнього парку.

AH-1Z Viper та UH-1Y Venom — американська компанія Bell уже відкрила філію в Україні та пропонує постачати ці ударні та багатоцільові вертольоти, виробництво яких буде локалізовано саме в Україні.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що Бундесвер передасть Україні партію ракет Patriot для збиття російської балістики.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що Німеччина нібито висунула Росії недоведені звинувачення в атаці на аеропорт Лейпцига. У відповідь він заявив, що німецькі виробництва військової техніки заслуговують на прямий удар.