Украина решила не закупать в Австралии ударные вертолеты Eurocopter Tiger, которые военные в Канберре только что вывели из эксплуатации и заменяют на американские вертолеты Apache.

Как пояснил Василий Мирошниченко, посол Украины в Австралии, после тщательного анализа Киев решил отказаться от этой техники в пользу более практичных и перспективных систем, пишет Defense Express.

Главная причина такого решения заключается в том, что "бесплатный сыр" в военной сфере обходится слишком дорого. Даже если сами вертолёты предоставляются бесплатно, их техническое обслуживание, ремонт, закупка дорогостоящих запчастей и подготовка пилотов и технического персонала полностью ложатся на украинский бюджет.

Австралия выводит из эксплуатации вертолеты "Тайгер" Фото: из открытых источников

Сама Австралия постепенно выводит из эксплуатации вертолеты "Тайгер" из-за чрезвычайно высоких затрат на полеты и постоянных проблем с техническим обслуживанием. С подобной проблемой столкнулась и Германия, где эти вертолеты длительное время не могли подниматься в воздух из-за технических неисправностей. Вооруженные силы Украины логично пришли к выводу, что бронированные машины, которые из-за нехватки запасных частей большую часть времени будут простаивать в ангарах, не пригодятся на передовой.

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Вместо проблемных австралийских вертолетов Украина рассматривает другие варианты:

UH-60 Black Hawk — армейская авиация Вооружённых сил Украины считает эти проверенные многоцелевые вертолёты основой своего будущего парка.

AH-1Z Viper и UH-1Y Venom — американская компания Bell уже открыла филиал в Украине и предлагает поставлять эти ударные и многоцелевые вертолеты, производство которых будет локализовано именно в Украине.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что Бундесвер передаст Украине партию ракет Patriot для сбивания российских баллистических ракет.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Германия якобы выдвинула против России недоказанные обвинения в нападении на аэропорт Лейпцига. В ответ он заявил, что немецкие заводы по производству военной техники заслуживают прямого удара.