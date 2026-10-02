Там, де не справляються дрони: українська балістика дозволить знищувати бункери та мости РФ, — WSJ

Нова балістична ракета FP-7 вводить Україну до невеликої групи країн, здатних виробляти таку зброю, і дозволяє суттєво розширити удари по об'єктах на території Росії.

Балістична ракета надає Україні боєприпас із більшою руйнівною силою, ніж безпілотники далекого радіусу дії, які Збройні сили переважно застосовують у війні проти Росії. Про це пише видання The Wall Street Journal.

Запуск цієї ракети, про який 1 жовтня повідомив президент Володимир Зеленський, став ще одним свідченням того, як оборонна промисловість України стала однією з найсучасніших у світі, йдеться у публікації.

"Арсенал балістичних ракет дає Україні можливість знищувати російські бункери, мости та будівлі, яким її чисельний парк дронів навряд чи зміг би завдати суттєвої шкоди", — пише WSJ.

Балістичні ракети після запуску підіймаються дуже високо, часто виходячи за межі земної атмосфери. Після цього вони стрімко спускаються вниз з великою швидкістю, що значно ускладнює їх збиття. Крім того, вони, як правило, мають більшу вибухову потужність, ніж інші типи дронів або ракет, що можна було спостерігати під час застосування Росією такого озброєння по українській інфраструктурі, а також під час іранських ударів по країнах Близького Сходу.

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Посадовець, обізнаний із цим питанням, розповів журналістам, що атака в четвер була спрямована на ціль на окупованій території України, однак подробиць не розкрив.

Водночас, попри значний прогрес у розвитку ооборонної промисловості України, аналітики звертають увагу, що обмежені можливості вітчизняної оборонної промисловості можуть ускладнити масове виробництво таких ракет.

Нагадаємо, Зеленський показав перше бойове застосування української балістичної ракети FP-7.

На початку вересня у Fire Point анонсували, що балістична ракета FP-7 перейде до бойового застосування найближчими тижнями.