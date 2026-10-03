"Приліт прямо в її вікно": 26-річна працівниця банку загинула в Києві (фото)

Унаслідок ворожого обстрілу Києва 2 жовтня загинула 26-річна працівниця OTP Bank Єлизавета Девдюк. Трагедія сталася через пряме влучання у вікно її помешкання.

Про смерть дівчини повідомила пресслужба "OTP Bank". Загибла Єлизавета Девдюк працювала у відділенні "Європейське". Вона приєдналася до команди восени 2022 року й за цей час стала невід’ємною частиною колективу фінустанови.

У банку зазначають, що колеги згадують Лізу як відповідальну, щиру, добру та світлу людину й талановиту фахівчиню, яка швидко вчилася та професійно виконувала найскладніші завдання. Наразі представники банку перебувають на зв'язку з родиною загиблої та надають їм необхідну підтримку й допомогу.

26-річна Єлизавета Девдюк Фото: Threads

Приліт стався у вікно

Як стало відомо з допису знайомого дівчини в Threads (користувача tinfoil666), загиблій було лише 26 років. За його словами, ворожий приліт стався безпосередньо у вікно кімнати Єлизавети під час ранкового обстрілу столиці.

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Хлопець поділився теплою згадкою про Лізу, зазначивши, що вона була чудовою людиною й заслуговувала прожити довге та щасливе життя, яке так жорстоко обірвала війна.

Хлопець написав допис про Єлизавету Девдюк Фото: Threads

Нагадаємо, зранку 2 жовтня мер столиці Віталій Кличко повідомив про падіння дрона на 25-поверховий будинок у Дарницькому районі Києва. Пізніше у Київській міській прокуратурі підтвердили загибель однієї людини та поранення ще двох.

Зокрема, Зеленський розповів про наказ Путіна бити по Україні без обмежень. Президент зазначив, що російські атаки дедалі частіше спрямовані не лише на військові та енергетичні об’єкти.