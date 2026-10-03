"Упал прямо в ее окно": 26-летняя сотрудница банка погибла в Киеве (фото)

В результате вражеского обстрела Киева 2 октября погибла 26-летняя сотрудница OTP Bank Елизавета Девдюк. Трагедия произошла из-за прямого попадания в окно её квартиры.

О смерти девушки сообщила пресс-служба "OTP Bank". Погибшая Елизавета Девдюк работала в отделении "Европейское". Она присоединилась к команде осенью 2022 года и за это время стала неотъемлемой частью коллектива финансового учреждения.

В банке отмечают, что коллеги вспоминают Лизу как ответственного, искреннего, доброго и светлого человека, а также талантливого специалиста, которая быстро училась и профессионально выполняла самые сложные задачи. В настоящее время представители банка поддерживают связь с семьей погибшей и оказывают им необходимую поддержку и помощь.

26-летняя Елизавета Девдюк Фото: Threads

Удар произошел в окно

Как стало известно из поста знакомого девушки в Threads (пользователя tinfoil666), погибшей было всего 26 лет. По его словам, вражеский снаряд попал прямо в окно комнаты Елизаветы во время утреннего обстрела столицы.

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Парень поделился теплыми воспоминаниями о Лизе, отметив, что она была замечательным человеком и заслуживала прожить долгую и счастливую жизнь, которую так жестоко оборвала война.

Парень написал пост об Елизавете Девдюк Фото: Threads

Напомним, утром 2 октября мэр столицы Виталий Кличко сообщил о падении дрона на 25-этажный дом в Дарницком районе Киева. Позже в Киевской городской прокуратуре подтвердили гибель одного человека и ранения ещё двух.

В частности, Зеленский рассказал о приказе Путина наносить удары по Украине без ограничений. Президент отметил, что российские атаки всё чаще направлены не только на военные и энергетические объекты.