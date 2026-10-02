"Правил нет": Зеленский рассказал о приказе Путина бить по Украине без ограничений

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава Кремля Владимир Путин приказал военному руководству РФ отказаться от ограничений в ведении войны. Украинская разведка перехватила соответствующий приказ в сентябре.

Об этом Зеленский рассказал в интервью изданию Financial Times, сообщает "Главком".

"Путин сказал военному руководству: сейчас нет никаких правил", — заявил президент, описывая содержание информации, полученной украинской разведкой.

По словам Зеленского, после этого Россия усилила авиаудары по Киеву и другим украинским городам.

Президент отметил, что российские атаки всё чаще направлены не только на военные и энергетические объекты. Среди целей, по его словам, — школы, больницы, телекоммуникационные узлы и дата-центры.

Зеленский также рассказал о недавнем ударе российского реактивного дрона по школе в Киеве. На момент атаки там находились 104 ученика и 60 учителей, все они успели укрыться.

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"Российские дроны теперь действуют дальше — они охотятся на мирных жителей в Херсоне и Сумах, а также наносят удары по школам, телекоммуникационным узлам и дата-центрам", — сказал Зеленский.

Глава государства связал усиление воздушных атак с ситуацией на фронте. По его словам, Россия не смогла добиться желаемых результатов в попытке захватить территории на Донбассе, поэтому Москва пытается оказать давление на украинцев массированными ударами.

"Они не смогли организовать оккупацию, и поэтому теперь делают то же самое — массированные атаки, массовые убийства", — заявил Зеленский.

По словам президента, цель таких ударов заключается не только в уничтожении инфраструктуры. Россия также пытается запугать население, заставить людей покидать города и ослабить способность Украины продолжать сопротивление.

В материале отмечается, что обломки российского дрона, упавшие после удара по киевской школе, имели маркировку российских производителей и надписи на русском языке. Часть компонентов была изготовлена в России, остальные — на Западе.

Какова позиция Кремля

В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил Financial Times, что российские военные "не наносят удары по школам или больницам".

Усиление атак со стороны РФ

Согласно данным, приведенным в материале, с начала полномасштабного вторжения Украина зафиксировала более 4700 российских атак на образовательные учреждения. Всемирная организация здравоохранения подтвердила удары по более чем 3000 медицинским объектам.

На фоне усиления российских атак Украина разрабатывает новые дроны-перехватчики для борьбы с реактивными беспилотниками РФ. Зеленский сообщил, что в настоящее время проходят испытания пяти моделей, а одну из них Украина планирует произвести в количестве около 400 единиц до конца октября.

Напомним, президент США Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского и Владимира Путина прийти к договоренностям и выразил надежду, что Украина и Россия заключат соглашение до зимы.

Ранее Трамп также предложил украинскому президенту поехать в Москву для встречи с Путиным. США стремятся таким образом возобновить мирные переговоры.

В то же время Путин заявил, что именно Украина якобы является причиной действий России, из-за которых РФ сейчас круглосуточно атакует Киев и другие украинские города.