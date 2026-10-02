"Правил немає": Зеленський розповів про наказ Путіна бити по Україні без обмежень

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очільник Кремля Володимир Путін наказав військовому керівництву РФ відмовитися від обмежень у веденні війни. Українська розвідка перехопила відповідний наказ у вересні.

Про це Зеленський розповів в інтерв’ю виданню Financial Times, передає “Главком”.

“Путін сказав військовим керівникам: зараз правил немає”, – заявив президент, описуючи зміст отриманої українською розвідкою інформації.

За словами Зеленського, після цього Росія посилила повітряні удари по Києву та інших українських містах.

Президент зазначив, що російські атаки дедалі частіше спрямовані не лише на військові та енергетичні об’єкти. Серед цілей, за його словами, є школи, лікарні, телекомунікаційні вузли та дата-центри.

Зеленський також розповів про нещодавній удар російського реактивного дрона по школі в Києві. На момент атаки там перебували 104 учні та 60 педагогів, усі вони встигли перейти до укриття.

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“Російські дрони тепер ідуть далі – вони полюють на цивільних у Херсоні та Сумах, а також б'ють по школах, телекомунікаційних вузлах і дата-центрах”, – сказав Зеленський.

Глава держави пов’язав посилення повітряних атак із ситуацією на фронті. За його словами, Росія не змогла досягти бажаних результатів у спробі захопити території на Донбасі, тому Москва намагається чинити тиск на українців масованими ударами.

“Вони не змогли організувати окупацію, і тому тепер роблять те саме – масовані атаки, масовані вбивства”, – заявив Зеленський.

За словами президента, мета таких ударів полягає не лише у знищенні інфраструктури. Росія також намагається залякати населення, змусити людей залишати міста та послабити здатність України продовжувати опір.

У матеріалі зазначається, що уламки російського дрона після удару по київській школі містили маркування російських виробників та написи російською мовою. Частину компонентів виготовили в Росії, інші – на Заході.

Яка позиція Кремля

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков заявив Financial Times, що російські військові “не завдають ударів по школах чи лікарнях”.

Посилення атак РФ

За даними, наведеними в матеріалі, Україна документувала понад 4700 російських атак на освітні заклади від початку повномасштабного вторгнення. Всесвітня організація охорони здоров’я підтвердила удари більш ніж по 3000 медичних об’єктах.

На тлі посилення російських атак Україна розробляє нові дрони-перехоплювачі для боротьби з реактивними безпілотниками РФ. Зеленський повідомив, що наразі випробовують п’ять моделей, а одну з них Україна планує виробляти в кількості близько 400 одиниць до кінця жовтня.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп закликав Володимира Зеленського та Володимира Путіна досягти домовленостей і висловив сподівання, що Україна та Росія укладуть угоду до зими.

Раніше Трамп також запропонував українському президенту поїхати до Москви для зустрічі з Путіним. США прагнуть таким чином відновити мирні переговори.

Водночас Путін заявив, що саме Україна нібито є причиною російських дій, через які РФ зараз цілодобово атакує Київ та інші українські міста.