Стовп чорного диму та декілька пожеж: у центрі російського Бєлгорода лунали вибухи

Невідомі безпілотники атакують російське місто Бєлгород. У центрі міста спалахнула пожежа після роботи ППО.

У суботу ввечері, 3 жовтня, у центрі російського Бєлгорода пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

У публіках повідомляють про стовп чорного диму після удару безпілотника, вибухи, пожежу та роботу ППО.

Пожежа в Бєлгороді Фото: скриншот

Місцеві мешканці діляться інформацією про вибухи автомобілів у дворі багатоквартирного будинку.

Як стало відомо, уламки збитого безпілотника впали на автомобілі, припарковані у дворі багатоповерхового будинку на вулиці Октябрській, 63.

Автомобіль, що горить Фото: скриншот

Крім того, після збиття безпілотника система протиповітряної оборони також спричинила загоряння щонайменше однієї квартири на першому поверсі.

Пожежа в Бєлгороді Фото: соцмережі

Місцеві Telegram-канали не виключають, що БПЛА нібито був озброєний "запальною бойовою частиною", що, за версією жителів Бєлгорода, під час його падіння спричинило декілька пожеж.

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Автомобілі, що горять Фото: соцмережі

Також повідомляється про влучання в підстанцію на вулиці Сторожевій, яка розташована поруч із Бєлгородською ТЕЦ.

Тим часом зазначається, що внаслідок атаки нібито постраждали шість осіб, пошкоджено п’ять приватних будинків і два багатоквартирні, загорілися квартира та шість автомобілів.

Автомобіль, що горить, на вулиці Мелова у Бєлгороді Фото: соцмережі

Нагадаємо, що у вересні над центром Бєлгорода пролетів дрон ЗСУ, якому не змогла перешкодити жодна система ППО.

На початку серпня в Бєлгороді було здійснено напад на місцевий державний технічний університет, де проводили випробування та виготовляли БПЛА.