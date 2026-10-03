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Столб черного дыма и несколько пожаров: в центре российского Белгорода звучали взрывы

пожар белгород 3 октября
Ситуация в Белгороде | Фото: из открытых источников

Неизвестные беспилотники атакуют российский Белгород. В центре города возник пожар после работы ПВО.

В субботу вечером, 3 октября, в центре российского Белгорода прозвучали взрывы. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Паблики сообщают о столбе черного дыма после удара беспилотника, взрывах, пожаре и работе ПВО.

белгород
Пожар в Белгороде
Фото: скриншот

Местные жители делятся информацией о детонации автомобилей во дворе многоквартирного дома.

Обломки сбитого беспилотника, как стало известно, упали на машины, припаркованные во дворе многоэтажного дома на улице Октябрьской, 63.

Горящий автомобиль
Фото: скриншот

Кроме того, после сбития беспилотника противовоздушной обороной также загорелась, как минимум, одна квартира на первом этаже.

белгород пожар
Пожар в Белгороде
Фото: соцсети

Местные телеграм-каналы не исключают, что БПЛА якобы был вооружен "зажигательной боевой частью", что, по версии белгородцев, при его падении вызвало несколько пожаров.

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Горящие автомобили
Фото: соцсети

Также сообщается о прилете на подстанцию на улице Сторожевой, которая находится рядом с Белгородской ТЭЦ.

Тем временем отмечается, что в результате атаки якобы пострадали шесть человек, повреждены пять частных домов и два многоквартирных, загорелись квартира и шесть автомобилей.

белгород
Горящий автомобиль на улице Меловая в Белгороде
Фото: соцсети

Напомним, в сентябре над центром Белгорода пролетел дрон ВСУ, которому не смогла помешать ни одна система ПВО.

В начале августа в Белгороде был атакован местный государственный технический университет, где тестировали и производили БПЛА.