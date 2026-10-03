Столб черного дыма и несколько пожаров: в центре российского Белгорода звучали взрывы
Неизвестные беспилотники атакуют российский Белгород. В центре города возник пожар после работы ПВО.
В субботу вечером, 3 октября, в центре российского Белгорода прозвучали взрывы. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.
Паблики сообщают о столбе черного дыма после удара беспилотника, взрывах, пожаре и работе ПВО.
Местные жители делятся информацией о детонации автомобилей во дворе многоквартирного дома.
Обломки сбитого беспилотника, как стало известно, упали на машины, припаркованные во дворе многоэтажного дома на улице Октябрьской, 63.
Кроме того, после сбития беспилотника противовоздушной обороной также загорелась, как минимум, одна квартира на первом этаже.
Местные телеграм-каналы не исключают, что БПЛА якобы был вооружен "зажигательной боевой частью", что, по версии белгородцев, при его падении вызвало несколько пожаров.
Также сообщается о прилете на подстанцию на улице Сторожевой, которая находится рядом с Белгородской ТЭЦ.
Тем временем отмечается, что в результате атаки якобы пострадали шесть человек, повреждены пять частных домов и два многоквартирных, загорелись квартира и шесть автомобилей.
Напомним, в сентябре над центром Белгорода пролетел дрон ВСУ, которому не смогла помешать ни одна система ПВО.
В начале августа в Белгороде был атакован местный государственный технический университет, где тестировали и производили БПЛА.