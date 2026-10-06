Критичний для окупантів Чонгарський міст зруйновано: OSINT-ери показали супутникові знімки

Чонгарський автомобільний міст, який є однією з ключових логістичних артерій між окупованим Кримом та Херсонщиною, зазнав серйозних руйнувань.

Про це повідомляє Telegram-канал Dnipro Osint з посиланням на дані супутникової зйомки.

26 вересня на мості були дірки Фото: Dnipro Osint

Нині видно, що міст обвалився Фото: Dnipro Osint

Після нових атак Сил оборони рух цією переправою фактично опинився під загрозою. Руйнування цієї переправи може ще більше ускладнити військову логістику росіян між Кримом і тимчасово окупованими територіями.

Супутникові знімки за 26 вересня зафіксували щонайменше три великі пробоїни в дорожньому полотні мосту та прилеглої переправи. Через пошкодження рух окупаційних військ суттєво ускладнився, а логістика РФ, зокрема перевезення військових вантажів, зазнала серйозних проблем.

Водночас на супутниковому знімку від 30 вересня ситуація виглядає ще серйознішою — один із прольотів Чонгарського мосту вже обвалився.

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Нагадаємо, у ніч проти 13 червня було уражено КПП "Джанкой", залізничний міст, понтонну переправу та вантажівки на Чонгарі. Це стало результатом роботи спільного Центру мультидоменних операцій.

І тоді ж окупаційна влада повідомляла про серйозні пошкодження Чонгарського мосту та проблеми із логістикою у росіян.