UA
UA
Разделы
Материалы

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Военный Фокус Российско-украинская война Ситуация в Крыму

Критический для оккупантов Чонгарский мост разрушен: OSINT-эры показали спутниковые снимки

Чонгарский мост — дыра
Иллюстративное фото: Чонгарский мост был серьезно поврежден, а теперь обрушился | Фото: из открытых источников

Чонгарский автомобильный мост, являющийся одной из ключевых логистических артерий между оккупированным Крымом и Херсонской областью, подвергся серьезным разрушениям.

Об этом сообщает Telegram-канал Dnipro Osint со ссылкой на данные спутниковой съемки.

Чонгарский мост
26 сентября на мосту были дыры
Фото: Dnipro Osint
Чонгарский мост
Сейчас видно, что мост обрушился
Фото: Dnipro Osint

После новых атак Сил обороны движение по этой переправе фактически оказалось под угрозой. Разрушение этой переправы может ещё больше затруднить военную логистику россиян между Крымом и временно оккупированными территориями.

Спутниковые снимки от 26 сентября зафиксировали как минимум три крупные пробоины в дорожном полотне моста и прилегающей переправы. Из-за повреждений движение оккупационных войск существенно затруднилось, а логистика РФ, в частности перевозка военных грузов, столкнулась с серьезными проблемами.

Видео дня

В то же время на спутниковом снимке от 30 сентября ситуация выглядит ещё более серьёзной — один из пролётов Чонгарского моста уже обрушился.

Напомним, в ночь на 13 июня были поражены КПП "Джанкой", железнодорожный мост, понтонная переправа и грузовики в Чонгаре. Это стало результатом работы совместного Центра мультидоменных операций.

И тогда же оккупационные власти сообщали о серьезных повреждениях Чонгарского моста и проблемах с логистикой у россиян.