Критический для оккупантов Чонгарский мост разрушен: OSINT-эры показали спутниковые снимки

Чонгарский автомобильный мост, являющийся одной из ключевых логистических артерий между оккупированным Крымом и Херсонской областью, подвергся серьезным разрушениям.

Об этом сообщает Telegram-канал Dnipro Osint со ссылкой на данные спутниковой съемки.

26 сентября на мосту были дыры Фото: Dnipro Osint

Сейчас видно, что мост обрушился Фото: Dnipro Osint

После новых атак Сил обороны движение по этой переправе фактически оказалось под угрозой. Разрушение этой переправы может ещё больше затруднить военную логистику россиян между Крымом и временно оккупированными территориями.

Спутниковые снимки от 26 сентября зафиксировали как минимум три крупные пробоины в дорожном полотне моста и прилегающей переправы. Из-за повреждений движение оккупационных войск существенно затруднилось, а логистика РФ, в частности перевозка военных грузов, столкнулась с серьезными проблемами.

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В то же время на спутниковом снимке от 30 сентября ситуация выглядит ещё более серьёзной — один из пролётов Чонгарского моста уже обрушился.

Напомним, в ночь на 13 июня были поражены КПП "Джанкой", железнодорожный мост, понтонная переправа и грузовики в Чонгаре. Это стало результатом работы совместного Центра мультидоменных операций.

И тогда же оккупационные власти сообщали о серьезных повреждениях Чонгарского моста и проблемах с логистикой у россиян.