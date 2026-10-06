Критический для оккупантов Чонгарский мост разрушен: OSINT-эры показали спутниковые снимки
Чонгарский автомобильный мост, являющийся одной из ключевых логистических артерий между оккупированным Крымом и Херсонской областью, подвергся серьезным разрушениям.
Об этом сообщает Telegram-канал Dnipro Osint со ссылкой на данные спутниковой съемки.
После новых атак Сил обороны движение по этой переправе фактически оказалось под угрозой. Разрушение этой переправы может ещё больше затруднить военную логистику россиян между Крымом и временно оккупированными территориями.
Спутниковые снимки от 26 сентября зафиксировали как минимум три крупные пробоины в дорожном полотне моста и прилегающей переправы. Из-за повреждений движение оккупационных войск существенно затруднилось, а логистика РФ, в частности перевозка военных грузов, столкнулась с серьезными проблемами.
В то же время на спутниковом снимке от 30 сентября ситуация выглядит ещё более серьёзной — один из пролётов Чонгарского моста уже обрушился.
Напомним, в ночь на 13 июня были поражены КПП "Джанкой", железнодорожный мост, понтонная переправа и грузовики в Чонгаре. Это стало результатом работы совместного Центра мультидоменных операций.
И тогда же оккупационные власти сообщали о серьезных повреждениях Чонгарского моста и проблемах с логистикой у россиян.