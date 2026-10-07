Росія десантує роботів на поле бою: у їхньому виробництві знайшли китайський слід

Вперше російські повітряно-десантні війська здійснили десантування наземних робототехнічних систем "Кур’єр" з літака Іл-76. Ці системи вже активно використовуються в зоні бойових дій, а їхня підготовка до бою після приземлення займає лише кілька хвилин. Водночас нове розслідування виявило значну участь Китаю у постачанні електроніки розробникам цієї військової техніки.

Ключовою юридичною особою, що стоїть за цією розробкою, є московське ТОВ "НРТК КАПС", очолюване Зорікто Гомбожаповим, пише InformNapalm.

У російських реєстрах містяться десятки декларацій відповідності для радіомодулів, IP-камер, блоків живлення та інших компонентів, у яких компанія HD LED TECHNOLOGY CO., LTD. зі Шеньчженя вказана як постійний партнер і виробник. Лише одна з цих декларацій стосується партії з 12 600 акумуляторних батарей, що свідчить про значний обсяг документації щодо китайського обладнання, адаптованого до потреб виробника.

Російська декларація відповідності на 12 600 китайських батарей Фото: InformNapalm

Водночас статус компанії HD LED у документах не завжди відповідає фактичному походженню деталей. Наприклад, вимірювальне обладнання, зазначене в російських деклараціях як таке, що походить від HD LED, незалежні технічні джерела та наукові публікації однозначно відносять до іншого китайського бренду — WIT Motion. Це вказує на використання схем перепродажу, виробництва за схемою OEM або консолідації товарів з метою приховування справжніх постачальників.

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Інклінометр Фото: InformNapalm

Гомбожапов має багаторічний досвід співпраці з китайським ринком. Його інша фірма, "EHD", раніше займалася реєстрацією продукції для компаній Dicolor та Unilumin, а ще у 2015 році він заснував спільне підприємство з громадянином Китаю. Науково-технічну підтримку розробок забезпечує підполковник Нуржан Ракімжанов — фахівець з військової робототехніки, який є співавтором кількох патентів Гомбожапова. Виявлені номери контрактів, рахунки-фактури та декларації надають дослідникам OSINT чіткі ідентифікатори для подальшого викриття ланцюгів постачання китайської електроніки до російського оборонно-промислового комплексу.

Нагадаємо, Міноборони РФ уперше показало важкий гексакоптер "Мангас" як "новий дрон". Однак, за даними InformNapalm, його публічна історія триває вже близько року. Розслідувачі простежили шлях апарата від Бурятії до московської компанії Z-блогера Чингиса Дамбієва.

Крім того, розслідувачі розповіли, що українським фахівцям вдалося посадити неушкодженим російський реактивний дрон "Герань-4" Seeker. Його розібрали, щоб зрозуміти будову зброї, якою РФ атакує АЗС і потяги. Виявилося, що оператор, перебуваючи, наприклад, в Орлі, може керувати дроном із 50-кілограмовою бойовою частиною і добре бачити ціль навіть із висоти 8 км.