Россия высаживает роботов на поле боя: в их производстве обнаружили китайский след

Впервые российские воздушно-десантные войска осуществили десантирование наземных робототехнических систем "Курьер" с самолета Ил-76. Эти системы уже активно используются в зоне боевых действий, а их подготовка к бою после приземления занимает всего несколько минут. В то же время новое расследование выявило значительное участие Китая в поставках электроники разработчикам этой военной техники.

Ключевым юридическим лицом, стоящим за этой разработкой, является московское ООО "НРТК КАПС", возглавляемое Зорикто Гомбожаповым, пишет InformNapalm.

В российских реестрах содержатся десятки деклараций о соответствии для радиомодулей, IP-камер, блоков питания и других компонентов, в которых компания HD LED TECHNOLOGY CO., LTD. из Шэньчжэня указана в качестве постоянного партнера и производителя. Лишь одна из этих деклараций касается партии из 12 600 аккумуляторных батарей, что свидетельствует о значительном объёме документации по китайскому оборудованию, адаптированному к потребностям производителя.

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Российская декларация о соответствии на 12 600 китайских батарей Фото: InformNapalm

В то же время статус компании HD LED в документах не всегда соответствует фактическому происхождению деталей. Например, измерительное оборудование, указанное в российских декларациях как произведенное компанией HD LED, независимые технические источники и научные публикации однозначно относят к другому китайскому бренду — WIT Motion. Это указывает на использование схем перепродажи, производства по схеме OEM или консолидации товаров с целью сокрытия истинных поставщиков.

Инклинометр Фото: InformNapalm

Гомбожапов обладает многолетним опытом сотрудничества с китайским рынком. Его другая фирма, "EHD", ранее занималась регистрацией продукции для компаний Dicolor и Unilumin, а еще в 2015 году он основал совместное предприятие с гражданином Китая. Научно-техническую поддержку разработок обеспечивает подполковник Нуржан Ракимжанов — специалист по военной робототехнике, являющийся соавтором нескольких патентов Гомбожапова. Обнаруженные номера контрактов, счета-фактуры и декларации дают исследователям OSINT четкие идентификаторы для дальнейшего раскрытия цепочек поставок китайской электроники в российский оборонно-промышленный комплекс.

Напомним, Минобороны РФ впервые продемонстрировало тяжёлый гексакоптер "Мангас" как "новый дрон". Однако, по данным InformNapalm, его публичная история длится уже около года. Расследователи проследили путь аппарата от Бурятии до московской компании Z-блогера Чингиса Дамбиева.

Кроме того, следователи сообщили, что украинским специалистам удалось посадить невредимым российский реактивный дрон "Герань-4" Seeker. Его разобрали, чтобы понять устройство оружия, с помощью которого РФ атакует АЗС и поезда. Оказалось, что оператор, находясь, например, в Орле, может управлять дроном с 50-килограммовой боевой частью и хорошо видеть цель даже с высоты 8 км.