Росія перекидає на фронт непідготовлених військових: Тимочко розповів про ситуацію на передовій

Голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко розповів, що російські війська на півдні України зосереджені переважно на утриманні позицій, а не на нарощуванні наступального потенціалу.

Тим часом українські удари суттєво послабили логістику окупантів, зокрема в окупованому Криму, Чорному та Азовському морях, розповів Тимочко в ефірі Ранок.LIVE.

За його словами, на східному фронті російські війська вимушені росіяни змушені розтягувати сили та перекидати резерви з полігонів. Частина новобранців проходить лише 2–3 тижні підготовки.

"Цей ресурс, який забирається з полігонів, не навчений, не підготовлений. Він призначений для того, щоб прийняти на себе перший удар і там бути стертим", — пояснив Тимочко.

Він зазначив, що на Півдні противник "добре закопався", але з того часу ЗСУ вдалось суттєво порушити логістичні шляхи, які зв'язували південно-східні окуповані території України із ворожим тилом.

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"Там дуже сильно ми побили. Так, ця дорога знову ж таки через Маріуполь на Токмак. І другий момент: ми суттєво винесли їхню логістику в Азовському морі, в Чорному. Відігнали російські кораблі, по суті, в Новоросійськ. Крім того, в Криму — скільки виведено інфраструктури, яка забезпечувала російську армію", - розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ.

За словами Тимочко, аби утримувати позиції, росіянам доводиться постійно поповнювати війська, які там є і часто це абсолютно ненавчені солдати.

"З полігонів тягнуть тих, кого вони призвали. А між іншим, самі росіяни говорять, що в них термін навчання — 2–3 тижні. Це правда, вони це говорять і бідкаються", - Тимочко пояснив, що на російських полігонах є і ті, які мають досвід, але їх перемішують із новобранцями.

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